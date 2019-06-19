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Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu

Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu

19 Haziran 2019 Çarşamba 07:46
Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, YASA DIŞI YOLLARLA GELEN MİLYONLARCA GÖÇMENİN ÜLKEDEN ÇIKARILMA SÜRECİNİN GELECEK HAFTA BAŞLATILACAĞINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca göçmenin ülkeden çıkarılma sürecinin gelecek haftadan itibaren başlatılacağını bildirdi.

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Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Biriminin (ICE) ülkeye yasa dışı yollarla gelen milyonlarca yabancının ayrılma sürecini gelecek hafta başlatacağını belirterek, göçmenlerin geldikleri kadar hızlı şekilde ülkeden çıkarılacağını kaydetti. 

Bu sürecin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ifade eden ABD Başkanı Trump, Meksika'nın göç yasasını kullanarak iyi bir iş çıkardığını belirtti.

İkinci dönem başkanlık yarışına Florida eyaletinin Orlando kentinde başlayan Trump, konuşmasında Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenler konusuna sık sık değinerek, "Kanuna uyan vatandaşlar için ülkemizin bir sığınak olması gerektiğine inanıyoruz ancak suçlu yabancılar için değil." dedi.

Son Güncelleme: 19.06.2019 10:59
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