Trump Meksika duvarına kaynak bulabilmek için acil durum ilan edecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçim vaatleri arasında bulunan Meksika ile sınır duvarını inşa edebilmek için Kongre'den gereken desteği alamadığından ülke geneli acil durum ilan edeceğini açıkladı.

Acil durum ilan edilmesi durumunda Trump, başka harcamalar için ayrılmış bütçelerden keserek bunları duvarın inşasında kullanma imkanına sahip olacak. Diğer yandan böyle bir adımın Temsilciler Meclisi ve Senato'dan itiraz ile karşılanacağı düşünülüyor.

Trump'ın açıklamaları, iki meclis tarafından perşembe günü onaylanan bütçe tasarısının ardından geldi. Öneriye göre sınırda çit ve diğer güvenlik önlemleri için 1,37 milyar dolar öngörülse de bu miktar Trump'ın duvar için talep ettiği 5,7 milyar dolardan çok daha düşük.

Ancak Trump'ın bütçe tasarısını veto etmeyip son gün olan cuma kabul edeceği düşünülüyor. Aksi takdirde hükümetin daha önceki gibi kısmen kapatılması söz konusu olacak.

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin yaptığı açıklamada acil durum ilan edilmesi durumunda hükümetin sınırda duvar yapmak için 7 milyar dolar fazladan bütçe bulabileceği ifade edildi. Bunun için Hazine'den 600 milyon dolar, Savunma Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele bütçesinden 2,5 milyar dolar ve askeri inşaat bütçesinden 3,5 milyar dolar alınabileceği belirtildi.

Buna karşılık Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi itiraz haklarını kullanabileceklerini açıkladı. Pelosi ayrıca böyle bir uygulamanın ileride diğer başkanlar için de tehlikeli bir teamül oluşturabileceğine dikkat çekti.