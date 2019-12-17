banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111721
ALTIN
278.466
DOLAR
5.8626
STERLİN
7.7252
EURO
6.5306
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Trump: “Küreselciler para kaybetmemizi istiyor“

ABD Başkanı Donald Trump yuvarlak masa toplantısında küreselcilere yüklendi. 

Trump: “Küreselciler para kaybetmemizi istiyor“

ABD Başkanı Donald Trump yuvarlak masa toplantısında küreselcilere yüklendi. 

17 Aralık 2019 Salı 07:29
Trump: “Küreselciler para kaybetmemizi istiyor“

ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyalet ve yerel yönetim yöneticileri ile Beyaz Saray'daki yuvarlak masa toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. 

Çin ile yaptığı birinci faz ticaret anlaşması için "daha önce böyle bir anlaşma hiç yapılmamıştı" sözlerini kullanan Trump, küreselcilere yüklendi. 

banner317
Trump, "Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor. ABD, bu insanların umurunda bile değil." görüşünü paylaştı. 

Küreselcilerin bütçe açığını da umursamadığını savunan Trump, "Ben küreselcilerin tam tersiyim. Ben bütçe açıklarını sevmiyorum. Ben bu ülkede fabrikaların ve tesislerin kapatılmasından, başka bir ülkeye gitmelerinden de hoşlanmıyorum." diye konuştu. 

Trump, ülkedeki durumu uzun yıllardır izlediğini belirterek, "Ben küreselci değilim. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkeye sahip çıkacağız." diye konuştu. 

Son Güncelleme: 17.12.2019 11:33
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam
Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam
Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak
"İsrail, Doğal Gaz Boru Hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır“ iddiası
"İsrail, Doğal Gaz Boru Hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır“ iddiası
Fransa, Benin'e ait tarihi eserleri 2020'de iade edecek
Fransa, Benin'e ait tarihi eserleri 2020'de iade edecek
Fas, deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti
Fas, deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti
Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim