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Trump: “Kovid-19 Aşısı Ekim Ortası Gibi Dağıtıma Hazır Olabilir“

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının ekim ortasında ülke içinde dağıtıma hazır olacağını duyurdu. 

17 Eylül 2020 Perşembe 09:34
Trump: “Kovid-19 Aşısı Ekim Ortası Gibi Dağıtıma Hazır Olabilir“
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının ekim ortasında ülke içinde dağıtıma hazır olacağını duyurdu. 
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
Kovid-19'a karşı onay alan bir aşının dağıtılması için yol haritalarını bugün açıkladıklarını anımsatan Trump, "Bu, Amerikan tarihinde en geniş kapsamlı, en hızlı ve en gelişmiş aşı dağıtım programı olacak." diye konuştu. 
Trump, Kovid-19 aşısının güvenli ve etkili dağıtılması için çalıştıklarını belirterek, "Biz bu aşıyı ekim gibi dağıtmaya başlayabiliriz. Aşının güvenli olduğu duyurulur duyurulmaz, biz ekim ortası gibi aşı dağıtımı için hazır olacağız, belki biraz daha geç olabilir ama bizim hazırlığımız tam." ifadesini kullandı. 
2020 sonuna kadar 100 milyon doz aşının dağıtılmış olmasını planladıklarını vurgulayan Trump, "Demokrat Başkan Adayı Biden'ı aşı karşıtı teorilerinin tanıtımını yapmayı bırakmaya çağırıyorum, bu durum bizim yaptığımız işin önemini azaltıyor. Demokratlar, bizim ne kadar mükemmel bir konumda olduğumuzu biliyor. Sorumsuzca insanların hayatını tehlikeye atıyorlar. Bunu yapmaya hakları yok." görüşünü paylaştı. 
Trump, temmuz ortasından bu yana Kovid-19 vaka sayısının da düşüşe geçtiğine işaret ederek, salgının başında 2,2 milyon olan ölü tahminin de şu anda 240 bin seviyesinde bulunduğunu  belirtti. 
"CDC DİREKTÖRÜNÜN KAFASI KARIŞMIŞ OLABİLİR" 
Demokratların yönetimindeki eyaletlerde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin daha fazla olduğunu ifade eden Trump, Michigan, Pennsylvania ve Kuzey Carolina gibi eyaletlere de normalleşme çağrısı yaparak, virüs önlemlerinin halka virüsün kendisinden daha çok zarar verdiğini belirtti. 

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in yaptığı, "Aşı en erken aralık gibi hazır olur" açıklamasına da tepki gösteren Trump, "Bence Redfield bir yanlış yapmış, bu bilgi doğru değil. Bugün ben onu aradım ve bana böyle bir şey söylemedi. Bence Redfield'in kafası karışmış, belki de yanlış bir açıklama yapmış. Ama biz aşıyı bir an önce dağıtmak için hazırız." diye konuştu. 
Trump, ilaç firması Pfizer'ın da virüs konusunda büyük bir mali risk alarak, milyarlarca dolar harcadığına işaret ederek, bu şirketin deney aşamalarının sonuçlarını yakında yayımlayacağını söyledi. 
"SEÇİMLERE EN BÜYÜK TEHDİT POSTAYLA OY" 
Kovid-19 salgını nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde postayla oy kullanılması tartışmalarına da değinen Trump, "Şu anda insanlara gönderilen milyonlarca oy pusulası seçimle ilgili en büyük problemimiz. Çin ya da Rusya gibi diğer ülkelerin seçime müdahale edebileceğinden bahsediyorlar, ama seçimlerimize yönelik en büyük sorun ve tehdit, postayla oy kullanma." diye konuştu. 
Trump, daha önceki iki dünya savaşında bile seçmenin sandığa gittiğini vurgulayarak, Demokratlar'ın bu kadar yüksek sayıda postayla oyun kullanılmasının yanlış ve sorunlu olduğu bilmesine rağmen, bu konuda ısrar ettiklerini kaydetti. 
Demokrat rakibi Biden'ın da "polis karşıtı" bir söylem takındığını savunan Trump, "Biden polisi 'düşman' olarak nitelendirdi. Polis düşman değil, dosttur. Onlar bize yardım ediyor." dedi.
Trump, toplantının sonunda Beyaz Saray'da bir çalışanda daha Kovid-19 tespit edildiği iddialarını doğruladı ancak bu kişinin kimliği hakkında bilgi vermedi. 
 

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Son Güncelleme: 17.09.2020 09:47
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump
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