banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121019
ALTIN
293.917
DOLAR
5.8683
STERLİN
7.6648
EURO
6.5256
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Motosikletle araba yüz yüze çarpıştı
YİNE KAZA!
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Flaş Haber
Polisten sürücülere uyarı
Kapat

Trump'ın senatodaki yargı süreci başladı

Temsilciler Meclisinde kabul edilen ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki maddenin Senatoya resmen iletilmesinin ardından Trump'a yönelik yargı süreci Senatoda başladı.

Trump'ın senatodaki yargı süreci başladı

Temsilciler Meclisinde kabul edilen ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik iki maddenin Senatoya resmen iletilmesinin ardından Trump'a yönelik yargı süreci Senatoda başladı.

17 Ocak 2020 Cuma 08:06
Trump'ın senatodaki yargı süreci başladı

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddeleri, bundan sonraki süreçte savcılık görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından Senatoya resmen teslim edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından dün açıklanan ve başkanlığını İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in üstlendiği 7 kişilik savcı vekil ekibi, Senato binasına gelerek söz konusu resmi belgeleri ilgili birime teslim etti. Daha sonra kürsüye gelen Schiff, Trump'a yöneltilen suçlamalarla ilgili gerekçeleri içeren 9 sayfalık metni okudu.

Senatodaki duruşmalara başkanlık edecek olan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, Senato Genel Kurulunda yemin ederek "azil mahkemesi başkanı" oldu.

Roberts'ın gözetimindeki ilk toplantıda, azil oturumlarında jüri olarak görev yapacak 100 senatör, önce toplu olarak yemin etti, daha sonra ilgili resmi belgeye tek tek imza atarak göreve başladı.

Oturumun sonunda mahkeme başkanı Roberts, söz konusu resmi protokollerin tamamlanmasının ardından "azil mahkemesi"ne dönüşen Senato Genel Kurulunun 21 Ocak Salı günü öğleden sonra yerel saatle 13.00'te yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

Trump'ın azline yönelik Senatodaki ilk duruşma olarak kayıtlara geçecek salı günkü duruşmada, iddia ve savunma taraflarının ilk sunumlarını yapması bekleniyor.

ABD'de, 3 Şubat'ta Lowa eyaletinde ilk ön seçimlerin başlayacak olması dolayısıyla, Senatodaki azil duruşmalarının birkaç hafta içinde tamamlanması ve Senatoda çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump'ın aklanması bekleniyor.

banner317
TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında, ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.


Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde, 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi de yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.


 

Son Güncelleme: 17.01.2020 11:37
Anahtar Kelimeler:
Trumpın Senatodaki Yargı Süreci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna Başbakanı İstifa Etti
Ukrayna Başbakanı İstifa Etti
Esed Rejimi Güçleri, Halep'in Batısı Ve Güneyine Saldırıyor
Esed Rejimi Güçleri, Halep'in Batısı Ve Güneyine Saldırıyor
Esed Rejimi Güçleri, Halep'in batısı ve güneyine saldırıyor
Esed Rejimi Güçleri, Halep'in batısı ve güneyine saldırıyor
Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracak
Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracak
ABD sayıştayı: Beyaz Saray'ın Ukrayna yardımını askıya alması “yasa ihlali“
ABD sayıştayı: Beyaz Saray'ın Ukrayna yardımını askıya alması “yasa ihlali“
İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu
İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu
Ukrayna Uçağında Vatandaşlarını Kaybeden Ülkeler İran'dan Tazminat İstiyor
Ukrayna Uçağında Vatandaşlarını Kaybeden Ülkeler İran'dan Tazminat İstiyor
İnsan Hakları Örgütü Fortify Rights: Myanmar, Arakanlı Müslümanların Haklarını İnkara Devam Ediyor
İnsan Hakları Örgütü Fortify Rights: Myanmar, Arakanlı Müslümanların Haklarını İnkara Devam Ediyor
Macaristan'da Kuş Gribi Nedeniyle 115 Bin Ördek İtlaf Edildi
Macaristan'da Kuş Gribi Nedeniyle 115 Bin Ördek İtlaf Edildi
Almanya'da Savunma Bakanlığı, ABD'nin İran konusundaki otomobil tehdidini teyit etti
Almanya'da Savunma Bakanlığı, ABD'nin İran konusundaki otomobil tehdidini teyit etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim