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Trump'ın oğlu da koronavirüse yakalanmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, oğullarının da koronavirüse yakalandığını ancak iyileştiğini duyurdu.

15 Ekim 2020 Perşembe 08:45
Trump'ın oğlu da koronavirüse yakalanmış
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Melania Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, ailesinin COVID-19 sürecini anlattı. 

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Kendisi ve eşi Donald Trump'ın testlerinin pozitif çıktıktan sonra aklına gelen ilk kişinin oğulları Barron olduğunu belirten Trump, oğlunun ilk testinin "negatif" çıktığını aktardı.

Bir sonraki testte Barron'da da virüs tespit edildiğini belirten Melania Trump, "Ne kadar şanslıydık ki Barron güçlü bir gençti ve hiçbir belirti göstermedi. Ben bu süreçten üçümüzün birlikte geçmesinden dolayı mutluydum. Bu sayede birbirimize baktık ve birlikte vakit geçirdik" sözlerini kullandı.

Barron Trump'ın testinin negatif çıktığını aktaran Melania Trump, kendisinde de kas ağrıları, öksürük ve baş ağrısı belirtisi olduğunu, daha çok vitamine ve sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirtti. 

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Anahtar Kelimeler:
Barron Trump
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