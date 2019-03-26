Trump'ın "Golan Tepeleri" kararına dünyadan tepki



ABD Başkanı Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalaması dünyada tepkiyle karşılandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza atmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, "Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." açıklamasında bulunuldu.



AB Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, birliğin, uluslararası hukuk uyarınca Haziran 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığı ve bu toprakları İsrail'in parçası olarak görmediği vurgulandı.



Açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.



Sözcü Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' ifadesini kullandı.



ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzaladı.



BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

İngiltere: Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz



İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail'in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail'in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail’in 1981’deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı yasaklanmıştır." ifadesi hatırlatıldı.



ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.



Kanada Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyan ABD'nin kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı.



Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası hukuka uygun olarak Kanada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki kalıcı kontrolünü tanımamaktadır. Kanada'nın bu konuda uzun süredir devam eden pozisyonu değişmemiştir." ifadelerine yer verildi.



"Güç kullanarak bir toprağın ilhak edilmesi uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Tek taraflı olarak herhangi bir sınır değişimi kararı, kurallar üzerine kurulu uluslararası düzenin esasına aykırıdır. Kanada, İsrail'in güçlü bir dostudur. İsrail'in yanındayız ve onun komşularıyla barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını savunuyoruz."



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin başkanlık kararını imzalaması üzerine Rus Russkoye Radyosu'nda değerlendirmelerde bulundu.



Trump’ın kararını eleştiren Zaharova, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar maalesef Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir." diye konuştu.



Zaharova, söz konusu karara ilişkin Rusya’dan daha önce çok sayıda açıklama yapıldığını vurgulayarak, “Böyle şeyler hukuki zeminin dışında kalıyor. Tüm uluslararası çalışmaları, BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." ifadesini kullandı.

Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdülhafiz Nüfel ile görüştü.



Görüşmede Gazze'de aniden gerginleşen durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu bağlamda, saldırgan söylemlerden kaçınmak ve olumsuz bir senaryoda durumun daha da büyümesini önlemeye yönelik tedbirler almak gerektiği vurgulandı." denildi.



Bogdanov, Rus TASS haber ajansına, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede de "Bundan önce de sonra da (Rusya'nın pozisyonunda) hiçbir şey değişmedi." ifadelerini kullandı.



Rusya, ABD'nin, Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanımasının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu, Suriye krizinin çözümünü engelleyeceğini ve Orta Doğu'daki durumu ağırlaştıracağını açıklamıştı.



Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Doha, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin bir Arap toprağı olduğuna dair ilkesel tutumunu vurgulamaktadır" ifadelerine yer aldı.



Açıklamada, şöyle denildi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılı 497 sayılı Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını küçümseyen İsrail işgaline yardımcı olmak, işgal edilmiş Golan'ın bir Arap toprağı olduğu gerçeğini kesinlikle değiştirmeyecektir. İsrail'in Golan Tepeleri üzerine hukukunu, yönetimini ve idaresini mecbur kılması, hiçbir hukuki etki olmaksızın geçersiz ve hükümsüzdür."



Uluslararası meşruiyet kararlarına İsrail'in uyması gerektiğinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Golan Tepeleri de olmak üzere işgal altındaki Arap topraklarının tümünden İsrail'in çekilmesi gerektiği kaydedildi.



Açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini kabulü yönünde tek taraflı kararların, bölgede arzulanan barışın önünde büyük bir engel teşkil edeceği uyarısında bulunuldu.



LÜBNAN: TRUMP'IN GOLAN KARARI BARIŞ ÇABALARINI BALTALIYOR



Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması, uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı olmasının yanı sıra adil bir barışı sağlama yönündeki çabaları da baltalamaktır." ifadesi kullanıldı.



İşgal edilen toprakların geri verilmemesi halinde barıştan söz edilemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Golan Tepeleri, Suriye Arap topraklarıdır ve hiçbir kararın bu gerçeği değiştirmesi de mümkün değildir. Aynı şekilde hiçbir ülkenin, tarih sahteciliğiyle bir ülkenin topraklarını üçüncü bir ülkeye vermesi de mümkün değildir." denildi.



İsrail'in güvenliğini ancak kapsamlı ve adil bir barışta bulabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İsrail ise şiddet ve zorbalıkla ele geçirdiği topraklarla nüfuzunu genişleteceğine inanıyorsa kendisini daha çok yalnızlığa sevk eder ve yeni askeri hezimetlerle karşılaşır. O zaman kendisinin gücü ve ırkçılığının da bir faydası olmayacak. Aynı şekilde şiddetle kınadığımız Gazze Şeridi'ne yönelik yeni savaşı da kendisine fayda sağlamayacak."



Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Golan Suriye'nin asli toprağıdır ve bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı gereği tamamen Suriye'nin egemenliğine iade edilmelidir." ifadelerini kullandı.



Trump'ın söz konusu kararına tepkisini dile getiren Iraklı Bakan, "Golan'ın ne gerekçeyle olursa olsun siyonistlere ilhakını kabul etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.



Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, bir toprağın güç kullanılarak ilhak edilmesine izin vermeyen kararlara bağlı kalmalı. Ürdün'ün işgal altındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını reddeden tutumu net ve sabittir." ifadelerini kullandı.



Safedi, bu ilhakın herhangi bir şekilde tanınmasının, bölgedeki gerginliği artıracak ve işgal altındaki Golan’ın Suriye toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyecek tek taraflı bir karar addedileceğini aktardı.



BM Güvenlik Konseyinin İsrail'in Golan'ı işgali ve ilhakını reddeden 1981 yılı 497 sayılı kararını hatırlatan Safedi, sürekli ve kapsamlı barışın gerçekleşmesi için uluslararası meşruiyet ve Arap barış girişimi kararları uyarında Golan Tepeleri üzerindeki işgalin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.



Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını kınadı.



Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıması Washington yönetiminin uluslararası hukukun dışına çıktığının göstergesidir. Arap Birliği, kararı en sert ifadelerle kınamaktadır. Söz konusu karar şekil ve konu bakımından geçersizdir, batıldır." ifadelerine yer verildi.



Trump'ın kararının Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, Arap Birliği'nin kati ve tek vücut halindeki tutumunun ay sonunda Tunus'ta yapılacak zirveye yansıyacağı kaydedildi.



Açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Arap ülkeleri bu tür üslup ve yaklaşımı reddetmektedir. İşgal bir suç ise onu meşrulaştırmak da en az işgal kadar tehlikelidir. Güçlü olmak haklı olmak değildir. Uluslararası yasalar, statüsü ne olursa olsun sadece bir devlet tarafından konulamaz. İşgal ne kadar kısa veya uzun olursa olsun katiyen meşru olamaz."



ABD'de yaşayan Ortodoks Yahudiler, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görüşmesi sırasında, ABD'nin, Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanımasını protesto etti.



Hasidik Yahudilerinin sivil toplum kuruluşu "Uluslararası Neturei Karta"nın, Beyaz Saray önünde organize ettiği protestoya yüzlerce Ortodoks Yahudi katıldı.



Protestoculara, Siyonizm Karşıtı Ortodoks Hahamlar Derneğinden hahamlar da destek verdi.

Grup adına yapılan açıklamada, "Gerçek Yahudi Hahamlar asla İsrail devletini veya Golan Tepelerini İsrail'in bir parçası olarak tanımadı." ifadeleri kullanıldı.



İsrail'in Gazze'deki abluka ve saldırılarını sonlandırması çağrısında bulunan göstericiler, Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve Golan Tepelerini de İsrail toprağı olarak tanıma kararını protesto etti.



ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.



Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.



İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.



