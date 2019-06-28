banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95676
ALTIN
262.163
DOLAR
5.7609
STERLİN
7.2835
EURO
6.5586
Cahit Andaş hayatını kaybetti
CAHİT ANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
14 kaçak tutuklandı
14 KAÇAK TUTUKLANDI
Tahsil ettiği 74,790 TL'yi muhasebeye yatırmadı
TAHSİL ETTİĞİ 74,790 TL'Yİ MUHASEBEYE...
Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi
YARALI GENÇ, KKTC'DEN AMBULANS UÇAKLA...
banner306

Trump'ın G-20 gündemine İkili ticari ilişkiler ve İran damga vurdu

Trump'ın G-20 gündemine İkili ticari ilişkiler ve İran damga vurdu

28 Haziran 2019 Cuma 07:34
Trump'ın G-20 gündemine İkili ticari ilişkiler ve İran damga vurdu

Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Japonya, Hindistan ve Almanya başbakanları ile ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın ajandasında ikili ticari ilişkiler ve İran konusu öne çıktı.
ABD Başkanı Trump, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde sırasıyla Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeler gerçekleştirdi.
İlk olarak Japonya Başbakanı Abe ile görüşen Trump, Japon otomobil firmalarının ABD'deki yatırımlarını takdir ettiğini vurgulayarak, ABD-Japonya ticari ilişkilerinin çok önemli olduğunu kaydetti.
Trump, Japonya'nın ABD'den alacağı muhtemel silahlarla ve askeri ilişkilerle ilgili de görüşeceklerini belirtti.
 TRUMP-MODİ GÖRÜŞMESİ
Daha sonra Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya gelen Trump'ın gündeminde yine ikili ticari ilişkiler vardı.
Japonya'ya gelişinden önce Hindistan'ın ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerinden şikayet ettiği hatırlatılan Trump, "Ticari ilişkileri konuşacağız, bunların olumlu olacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Hindistan ile bazı anlaşmalar imzalayacaklarını da dile getiren Trump, "Çok büyük bir ticari anlaşmayı duyuracağız." ifadesini kullandı.
ABD'nin şu anda dünyadaki "en cazip" ülke olduğunu savunan Trump, "Herkes bunun bir parçası olmak istiyor." dedi.

banner317
"KESİNLİKLE BİR ZAMAN BASKISI YOK"
Ayrıca zirve boyunca İran ile ilgili konuları da ele alacaklarını kaydeden Trump, "Acelemiz yok, zamanı istedikleri gibi kullanabilirler. Kesinlikle bir zaman baskısı yok. Umarım bir sonuç verir. Sonuç verirse çok iyi, vermezse ne olacağını zaten duyacaksınız." şeklinde konuştu.
Daha sonra Beyaz Saray, Trump'ın Abe ve Modi ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede "İndo-Pasifik bölgesinin serbest ve açık bir bölge" olması konusunda üç ülkenin mutabık olduğunu ve bu ülkeler arasında donanma alanında güçlü bir iş birliği bulunduğunu yazılı bir açıklamayla duyurdu.
 TRUMP-MERKEL GÖRÜŞMESİ
Abe ve Modi'den sonra Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Trump, Merkel için "değerli bir arkadaş" ve "harika bir kişi" ifadelerini kullandı.
Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Merkel arasındaki görüşmede, İran'ın Ortadoğu'daki tehlikeli eylemleri, Libya ve Sahel bölgesinin istikrara kavuşturulması ve Ukrayna'daki ekonomik reformun desteklenmesi de dahil birçok konu ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Trump, bugünkü temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile de bir araya gelecek.

 

Son Güncelleme: 28.06.2019 11:30
Anahtar Kelimeler:
Trump G20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya ve ABD'den G20'de ittifak vurgusu
Japonya ve ABD'den G20'de ittifak vurgusu
Iphone'un tasarımcısı Apple'a veda ediyor
Iphone'un tasarımcısı Apple'a veda ediyor
Fransa'da cami önünde silahlı saldırı
Fransa'da cami önünde silahlı saldırı
Twitter'den kuralları ihlal eden siyasilere “uyarı etiketi“
Twitter'den kuralları ihlal eden siyasilere “uyarı etiketi“
Almanya'da yeni vatandaşlık yasa tasarısı kabul edildi
Almanya'da yeni vatandaşlık yasa tasarısı kabul edildi
G20 Osaka Liderler Zirvesi başladı
G20 Osaka Liderler Zirvesi başladı
ABD kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay
ABD kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay
Fransa'da Belediye tesettür mayo giyenler nedeniyle havuzları kapattı
Fransa'da Belediye tesettür mayo giyenler nedeniyle havuzları kapattı
Çin'de Mahkemelerde
Çin'de Mahkemelerde "yapay ZekÂ Yargıç" Dönemi
Ab, Rusya'ya Yaptırımı Uzattı
Ab, Rusya'ya Yaptırımı Uzattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim