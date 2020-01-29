banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120302
ALTIN
299.846
DOLAR
5.9430
STERLİN
7.7366
EURO
6.5405
Sayın Bakan, Açıklamasının Altında Kalabilir Mi ?
Dr.İlker İpekdal yazdı...
YDP’nin rolü...
BAŞYAZI
Herşey Bize Müstehak
Derviş Gezer yazdı...
Kaçak yap sonra izin iste!
Kaçak yap sonra izin iste!
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Trump'ın avukatları senatodaki savunmalarını tamamladı

ABD Senatosunda devam eden Başkan Donald Trump'a yönelik azil yargılamasında Trump'ın savunma avukatları azil maddelerinin reddedilmesini talep etti.

Trump'ın avukatları senatodaki savunmalarını tamamladı

ABD Senatosunda devam eden Başkan Donald Trump'a yönelik azil yargılamasında Trump'ın savunma avukatları azil maddelerinin reddedilmesini talep etti.

29 Ocak 2020 Çarşamba 07:41
Trump'ın avukatları senatodaki savunmalarını tamamladı

ABD Senatosunda 7. gününü tamamlayan azil yargılamasında Trump'ın avukatları açılış sunumlarını tamamladı.

Cumartesi günü başlayıp pazartesi günü devam ettikleri savunma konuşmalarını tamamlayan Trump'ın avukatı Jay Sekulow, kapanış konuşmasında, "Söz konusu azil maddeleri bu mahkemede reddedilmelidir. Bu azil maddeleri sadece mevcut Başkan için değil gelecekteki başkanlar için de tehlikelidir." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Beyaz Saray'daki hukuk danışmanı Pat Cipollone ise "Seçimlere aylar var. Amerikan halkı kendi başkanını seçme hakkına sahiptir. Bu azil maddeleri önceki seçimler üzerine gölge düşürme ve gelecek seçimlere müdahale etme girişimidir. Senato buna müsaade etmemelidir. Şimdi buna bir son vermenin zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER TANIK ÇAĞIRMA KONUSUNU GÖRÜŞÜYOR

Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer aldığı iddia edilen Ukrayna soruşturmasına ilişkin haberler, Demokratlar kadar Cumhuriyetçi senatörleri de harekete geçirdi.

Bolton'ın kitabında yer alan, "Trump, Ukrayna yardımını Biden ailesine yönelik soruşturmaya bağlamıştı" şeklindeki iddiayı önemseyen Cumhuriyetçi senatörlerin bir araya gelerek Senatoya Bolton'ı yeni olarak çağırıp çağırmama konusunu görüşecekleri açıklandı.

TARAFLARA 3 GÜN ÜZERİNDEN 24'ER SAAT VERİLMİŞTİ

Geçen hafta salı gün kabul edilen yargılama usulüne göre, iddia makamı ile savunma tarafına açılış sunumları için 3'er güne bölünmüş şekilde toplam 24'er saat verilmişti.

banner317
Sürenin sona ermesinin ardından senatörler her iki tarafa da soru sorma şansını elde edecek; hem iddia hem de savunma makamına sorularını sorması için senatörlere 16 saat süre verilecek.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

Son Güncelleme: 29.01.2020 11:00
Anahtar Kelimeler:
TrumpABD Senato
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da yeni tip Koronavirüs vakası 4'e yükseldi
Fransa'da yeni tip Koronavirüs vakası 4'e yükseldi
BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki
BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki
Suudi Arabistan'dan Trump'ın “Barış Planı“ çabalarına destek açıklaması
Suudi Arabistan'dan Trump'ın “Barış Planı“ çabalarına destek açıklaması
Japonya ve ABD, Vuhan'daki vatandaşlarının bir bölümünü tahliye etti
Japonya ve ABD, Vuhan'daki vatandaşlarının bir bölümünü tahliye etti
İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı arttı
İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı arttı
British Airways Pekin ve Şangay'a uçuşları durdurdu
British Airways Pekin ve Şangay'a uçuşları durdurdu
Trump 'Filistin'i parçalama planı'nı açıkladı
Trump 'Filistin'i parçalama planı'nı açıkladı
Küba ve Jamaika arasındaki denizde 7.7 büyüklüğünde deprem
Küba ve Jamaika arasındaki denizde 7.7 büyüklüğünde deprem
Böyle olay görülmedi! Bebeğini çamaşır makinesine attı!
Böyle olay görülmedi! Bebeğini çamaşır makinesine attı!
Küba'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
Küba'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim