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Trump ile Kim “silahsızlandırılmış bölgede“ görüşecek

Trump ile Kim “silahsızlandırılmış bölgede“ görüşecek

30 Haziran 2019 Pazar 06:24
Trump ile Kim “silahsızlandırılmış bölgede“ görüşecek

Güney Kore'de temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" (DMZ) görüşeceklerini açıkladı.

Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye geçen ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Seul'de yaptığı görüşmelerin ardından basın mensuplarına konuşan Trump, ilgili yetkililer arasındaki son hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

"SADECE EL SIKIŞIP MERHABA DİYECEĞİZ"

Trump, Moon ile birlikte "silahsızlandırılmış bölgeye" gideceklerini kaydederek, "DMZ'ye gidiyoruz ve orada Kuzey Kore lideri Kim ile görüşeceğiz. Birbirimiz anlıyoruz. Yaptırımlar hala devrede, acelem yok." ifadelerini kullandı.

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Görüşmenin amacına ilişkin bir soruya ise Trump, "Sadece el sıkışıp merhaba diyeceğiz çünkü Vietnam'dan bu yana  birbirimizi görmedik." cevabını verdi.

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim'e görüşme teklifinde bulunmuş, Kuzey Kore ise Trump'ın teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını vermişti.

Daha sonra Trump, Kim'in de bu görüşmeyi istediğini açıklamış ve muhtemel görüşme için son hazırlıkların yapıldığını ifade etmişti.

 TRUMP-KİM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Son Güncelleme: 30.06.2019 09:38
Anahtar Kelimeler:
Kim Jong-UnDonald Trump
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