Trump: İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız

Donald Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir yeni tip koronavirüs (COVID-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.
Donald Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.