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İKİNCİ DALGA UYARISI!

Trump: İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir yeni tip koronavirüs (COVID-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.

22 Mayıs 2020 Cuma 09:15
Trump: İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız
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Donald Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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"İkinci bir COVID-19 salgını olmasından endişeli misiniz?" şeklindeki bir soruyu Donald Trump, "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız." diye yanıtladı.

Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu. 

Anahtar Kelimeler:
TrumpKoronavirüs Ikinci DalgaABD KoronavirüsAbd Ekonomi
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