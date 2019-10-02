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Trump hakkında kan donduran iddia..

ABD'de yeni yayımlanan bir kitap, Başkan Donald Trump'ın, göçmen akışını durdurmak için ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin bacaklarına ateş edilmesi önerisinde bulunduğunu iddia ediyor.

Trump hakkında kan donduran iddia..

ABD'de yeni yayımlanan bir kitap, Başkan Donald Trump'ın, göçmen akışını durdurmak için ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin bacaklarına ateş edilmesi önerisinde bulunduğunu iddia ediyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:20
Trump hakkında kan donduran iddia..

ABD'de yeni yayımlanan bir kitap, Başkan Donald Trump'ın, göçmen akışını durdurmak için ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin bacaklarına ateş edilmesi önerisinde bulunduğunu iddia ediyor.

New York Times gazetesinden iki gazetecinin hazırladığı kitapta, ülkenin güneyindeki Meksika sınırından geçişleri durdurmak amacıyla Trump'ın aşırı yöntemlere baş vurmak istediği ifade ediliyor.

Bunlar arasında elektrik akımı, sivri parmaklıklı duvar, yılan veya timsah dolu hendekler de var.

Meksika sınırında duvar kurulması Trump'ın temel politikaları arasında yer alıyor. Pentagon'un askeri fonundan verilen 3,6 milyar dolar ile duvar inşasına başlandı.

Beyaz Saray kitaptaki iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İDDİALAR NELER?

'Sınır Savaşları: Trump'ın Göçmenlere Saldırısı' (Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration) adlı kitap, ismi açıklanmayan 10'u aşkın yetkili ile yapılan mülakatlara dayanıyor.

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Trump'ın Mart 2019'da bir hafta içerisinde güney sınırından geçişleri durdurma çabaları ele alınıyor.

Kitapta yer verilen bir iddiaya göre, Trump danışmanlarıyla özel bir konuşmasında, göçmenlere bacaklarından ateş etme önerisi getirmiş, ancak kendisine bunun yasalara aykırı olduğu ifade edilmiş.

Trump daha önce de kamuoyuna yönelik bir konuşmasında, sınırda taş atan göçmenlere askerlerin ateş açması önerisinden söz etmişti.

Başka bir iddiaya göre ise "Özel konuşmalarda Başkan sık sık sınırın bir duvarla ve içinde yılanların veya timsahların olduğu su dolu bir hendekle güçlendirilmesi ve bunun için kendisine bir maliyet raporu sunulmasından" söz ederek "duvara elektrik akımı verilmesini ve insan bedenini delecek sivri parmaklıklar konulmasını istediğini" ifade etmiş.

Kitapta ayrıca Trump'ın, Meksika sınırının ertesi günden itibaren kapatılması önerisinin ise danışmanlarını "panik içinde" bıraktığı ve Başkan'ı "yatıştırmaya" çalıştıkları iddiasına yer veriliyor.

Kitapta, danışmanlarının Trump'ı sınırı kapatma fikrinden vazgeçirmeyi başardığını, ancak Başkan'ın göçmenliği engelleme çabalarını sekteye uğrattığı düşüncesiyle daha sonra İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen gibi bazı kıdemli danışmanlarını görevden aldığı belirtiliyor.

Göçmenlerin çoğu, diğer Latin Amerika ülkelerindeki şiddet olaylarından ve yoksulluktan kaçarak Meksika'ya gelip buradan ABD'ye girmeye çalışıyor.

Son Güncelleme: 02.10.2019 18:15
Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpSınırı Geçmeye çalışan Göçmenler
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