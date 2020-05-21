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Trump, G-7'nin Washington'da yapılmasını istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, COVID-19 salgınının ardından birçok ülkenin normalleşmeye başladığına işaret ederek, G-7 Zirvesi'nin başkent Washington DC'de yapılmasını istediklerini söyledi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 08:45
Trump, G-7'nin Washington'da yapılmasını istiyor
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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Donald Trump'ın bu sabah G-7 Liderler Zirvesi'ni yüz yüze yapmayı düşündükleri açıklamasına ilişkin McEnany, "Trump, G-7'nin gerçekten burada, Washington DC'de yapılmasını istiyor. Biz de normalleşiyoruz, dünya da normalleşmeye başladı. Bu toplantının haziranda olmasını istiyoruz ama şu anda net bir tarih veremem." diye konuştu.

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Avrupa ülkelerine seyahat yasağı

McEnany, ABD'nin Avrupa ülkelerine uyguladığı seyahat yasağını kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin bir soruya ise "Bu konuda henüz net bir tarih yok." yanıtını verdi.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vakaların 1 milyon 582 bini, ölümlerin de 94 bini aşmasına rağmen McEnany, Trump'ın Kovid-19 ile mücadelede "olağanüstü bir iş çıkardığını ve erken harekete geçtiğini" savundu.

Anahtar Kelimeler:
TrumpG7
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