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Trump, Floyd'un ailesi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da polis şiddeti sonucu yaşamını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ailesi ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Floyd'un ailesi adaleti, Minnesota halkı da güvenli bir şekilde yaşamayı hak ediyor." dedi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:00
Trump, Floyd'un ailesi ile görüştü
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Trump, Beyaz Saray'da ülkedeki ekonomik normalleşme sürecine ilişkin düzenlenen yuvarlak masa toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasına, Floyd'un Minnesota'da polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili sözleriyle başlayan Trump, "Milletimiz, Floyd'un ailesine en derin taziyelerini sunuyor ve acıyı paylaşıyor." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığına Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırma talimatı verdiğinin altını çizen Trump, "Bu yerel bir durum olabilir ama biz bunu federal bir seviyeye de getiriyoruz. Olanlar korkunç, göreceğimizi gördük." diye konuştu.

"Yağmalar, barışçıl protestocuların sesini bastırmamalı"

Trump, Floyd'un ölümüne yönelik düzenlenen protestolara ilişkin, "Gösterilerin barışçıl olması çok önemli. Bu gösterilerin hukuk dışı bir anarşi ve kaos halini almasını istemiyorum. Yağmalar, barışçıl protestocuların sesini bastırmamalı."değerlendirmesinde bulundu.

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Floyd'a yapılanlara ilişkin, "asla yaşanmamalıydı" ifadesini kullanan Trump, "Floyd'un ailesi ile konuştum, muhteşem insanlar. Umuyorum her şey olması gerektiği gibi ilerler, onların acısını anlıyorum. Floyd'un ailesi adaleti, Minnesota halkı da güvenli bir şekilde yaşamayı hak ediyor." dedi.

Trump, "Floyd'u öldüren polis hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Gördüklerim hiç hoşuma gitmedi, korkunç bir tabloydu. Ailesinin açısından da çok zor bir durum. Ailesine baktığımızda, George'a neler yapıldığını göreceksiniz. George, büyük bir acı içindeydi ve nefes alamıyordu. İzleyen herkes bunu görür." yanıtını verdi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alındığı sırada bir polisin uzun süre diziyle ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3'üncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpGeorge Floyd
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