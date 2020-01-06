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SÜPERMARKETTEN HIRSIZLIK

Trump'dan Irak'a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.

Trump'dan Irak'a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 07:36
Trump'dan Irak'a tehdit

Trump, Florida'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin en başta Irak'a girmesine karşı çıktığını belirten Trump, Irak'a girmenin büyük hata olduğunu ve Irak'ın 11 Eylül saldırılarıyla ilişkili olmadığının ispat edildiğini vurguladı. 
Irak'ın yanı sıra birçok bölgeden çekilmeye çalıştıklarını anlatan Trump, "Suriye'den çekildim çünkü o sınırı (Türkiye-Suriye) korumayacağım. Neden o sınırı ben koruyayım? Askerleri var korusunlar. O sınır zaten kuşatma altında, o sınırdaki çatışma bin yıldır devam ediyor. Oraya şimdi güvenli bölge diyoruz ama aslında güvenli bölgenin aksi var orada. Orada çok insan öldü. Türkiye'den çok insan öldü, belki iki katı." diye konuştu.
ABD'nin Irak'tan çekilmesine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız." ifadesini kullandı.
Irak yönetimini tehdit eden Trump, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." dedi. 

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Dün İran'a ait bazı kültür yapılarının da bulunduğu 52 hedef seçtiklerine ilişkin paylaşımının sorulması üzerine Trump, "Onların insanımızı öldürmelerine izin var, insanımıza işkence etmelerine ve sakatlamaların izin var, yol kenarlarına bomba yerleştirip insanımızı öldürmelerine izin var da bizim onların kültürel sahalarına dokunmamıza mı izin yok. Bu böyle olmaz." yanıtını verdi. 
 Trump, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ABD'nin buna yanıtının çok büyük olacağını açıkladı. 
ABD Başkanı Trump, Süleymani hakkında da "Özellikle de son 18 ayda ülkesini çok tehlikeli bir yola sürüklemişti." değerlendirmesini yaptı.

 

Son Güncelleme: 06.01.2020 10:45
Anahtar Kelimeler:
Trump ırak Tehdit
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