Trump: Bugün Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu edileceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım." ifadesini kullandı.

Donald Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Donald Trump'ın doktorları son açıklamalarında, ABD Başkanı'nın sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi halinde pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti.