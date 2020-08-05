banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
455.906
DOLAR
6.9614
STERLİN
9.1269
EURO
8.2316
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Denktaş: Ok yaydan çıktı artık!
Şükran
Şükran
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Halkın okkalı bir cevabı olacak
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
Denktaş’ın arkasındaki hangi Denktaş?
banner355

Trump: "Bu korkunç bir saldırı gibi görünüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili, "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." dedi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:20
Trump: "Bu korkunç bir saldırı gibi görünüyor"
banner337
banner351

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyerek ülkesinin Lübnan halkına yardıma hazır olduğunu belirtti.

Pompeo, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Beyrut'taki ekiplerinin, kentte büyük hasar olduğunu kendilerine bildirdiklerini aktaran Pompeo, "Durumu yakından takip ediyoruz ve bu trajediyi atlatmalarında Lübnan halkına yardım etmeye hazırız." vurgusu yaptı.

banner341
Lübnan hükümetinin olayı araştırdığına işaret eden Pompeo, sonucu sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Trump'tan patlamaya "korkunç saldırı" nitelemesi

Trump da Beyaz Saray'daki basın toplantısına Lübnan'daki saldırıya ilişkin açıklama ile başlayarak, "ABD, Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada, birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor." ifadesini kullandı.

Lübnan ile yakın ilişkileri olduğunun altını çizen Trump, "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." dedi. 

Trump, bir gazetecinin olayı neden "saldırı" olarak nitelendirdiğini sorması üzerine, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu bir tür üretim patlaması falan değildi." yanıtını verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpBeyrut PatlamaLübnan Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres: "Dünya nesilsel bir felaketle karşı karşıya"
Guterres: "Dünya nesilsel bir felaketle karşı karşıya"
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölgeye füze saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölgeye füze saldırısı
ABD'de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias kasırgası 2 can aldı
ABD'de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias kasırgası 2 can aldı
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı
Dünyadan Lübnan'a destek mesajları
Dünyadan Lübnan'a destek mesajları
Lübnan'a bölge ülkelerinden yardım teklifleri
Lübnan'a bölge ülkelerinden yardım teklifleri
Avrupa'dan Lübnan'a dayanışma ve destek mesajları
Avrupa'dan Lübnan'a dayanışma ve destek mesajları
Beyrut'taki patlamada can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Beyrut'taki patlamada can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Beyrut'ta büyük patlama
Beyrut'ta büyük patlama
Pandemi araştırmasında ortaya çıktı! Coronavirüs o ülkeden yayıldı
Pandemi araştırmasında ortaya çıktı! Coronavirüs o ülkeden yayıldı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim