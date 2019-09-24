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Trump, BM Genel Kuruluna hitap etti

Trump, BM Genel Kuruluna hitap etti

24 Eylül 2019 Salı 15:25
Trump, BM Genel Kuruluna hitap etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırgan eylemlerine devam ettiğini belirterek, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." diye konuştu. 
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti. 
Trump, buradaki konuşmasında İran ile ABD arasında yaşanan gerginliğe işaret ederek, "Her ülkenin İran'a karşı harekete geçme sorumluluğu vardır." diye konuştu. 

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İran'a yönelik son dönemde birçok yaptırım getirdiklerini hatırlatan Trump, buna rağmen İran'ın tavrının devam ettiğini vurguladı.
Trump, "İran böyle davrandıkça (ABD'nin uyguladığı) yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır." ifadelerini kullandı. 
Afganistan'daki barış sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Afganistan'da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız." mesajı verdi

Son Güncelleme: 24.09.2019 18:36
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