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Trump: Bilimin Gerçekten Bildiğini Sanmıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ısınmanın tersine döneceğini söyleyerek ABD'nin batısındaki üç eyalette (Kaliforniya, Oregon ve Washington) günlerdir süren yangınların sebeplerinden birinin küresel ısınma olamayacağını savundu.

15 Eylül 2020 Salı 10:00
Trump: Bilimin Gerçekten Bildiğini Sanmıyorum
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 ABD Başkanı Donald Trump, küresel ısınmanın tersine döneceğini söyleyerek ABD'nin batısındaki üç eyalette (Kaliforniya, Oregon ve Washington) günlerdir süren yangınların sebeplerinden birinin küresel ısınma olamayacağını savundu.
Ülkenin batısındaki Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlarla bilgi almak için bölgeye giden ve yerel yetkililerle bir araya gelen Trump, yetkililerin"bu kadar güçlü alevlerin sebebinin küresel ısınma olduğunu" ifadelerine “Tekrar soğumaya başlayacak. Sadece izleyin” sözleriyle itiraz etti.
Yetkililerden Wade Crowfoot’ın "Keşke bilim de sizinle aynı fikirde olsaydı" demesi üzerine Trump, “Bilimin bunu gerçekten bildiğini sanmıyorum” yanıtını verdi.
Yangınların sebebinin ormanların iyi idare edilememesi olarak gören Trump, "Ormanlardaki ağaçlar 18 ay gibi kısa bir süre içinde devrildiğinde, çok kuruyorlar. O zaman da adeta kibrit çöpüne dönüyorlar ve patlıyorlar” görüşünde.

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Brifing sırasında Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yönetimde yapılan yanlışlar olabileceğini, ancak eyaletteki ormanların yarısından çoğunun eyaletin yerel yetki alanında değil federal hükümetin yetkisinde olduğunu hatırlattı ve yangınlara küresel ısınmanın sebep olduğunu söyledi. Newsom, “Sıcak havalar daha da ısınıyor, kuru ağaçlar daha da kuruyor. Bilimi gerçek bir kanıt olarak görüyoruz. Küresel ısınma bir gerçek” dedi.
3 eyalette Ağustos ayından bu yana süren yangınlarda 2 milyon hektarlık alan yandı ve 36 kişi hayatını kaybetti. Oregon eyaletinde 22 kişinin kayıp olduğu bildirilken, yangınlar sebebiyle binlerce kişi de evsiz kaldı.
Demokratların başkan adayı, 3 Kasım seçiminde Trump'ın rakibi olan Joe Biden ise, küresel ısınmanın gerçek olmadığına inanan Trump için "iklim kundakçısı" ifadelerini kullandı. Trump'ın 4 yıl daha kazanması halinde Amerika'da çok daha fazla yangın görüleceğini söyledi.
 

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Son Güncelleme: 15.09.2020 10:04
Anahtar Kelimeler:
Trump
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