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Trump, azil oylamasında aklandı

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan oylamada kendisine yönelik iki azil maddesinden de aklandı.

Trump, azil oylamasında aklandı

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan oylamada kendisine yönelik iki azil maddesinden de aklandı.

06 Şubat 2020 Perşembe 07:35
Trump, azil oylamasında aklandı

ABD'de Başkan Trump'a yönelik yürütülen azil süreci, Senato Genel Kurulunda yapılan oylama ile sona erdi.
 "Görevini kötüye kullanmak" suçlaması için yapılan ilk oylamada 48 senatör Trump'ın "suçlu olduğu", 52 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy verdi.
"Kongre'nin işleyişini engellemek" başlıklı azil maddesi için yapılan ikinci oylamada ise 47 senatör Trump'ın "suçlu olduğu", 53 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy kullandı.
Böylece Trump, ABD tarihinde Andrew Johnson ve Bill Clinton'dan sonra Senato'da aklanan 3. başkan oldu.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR ROMNEY, TRUMP'I BİR MADDEDEN SUÇLADI 
Oylamada tüm Demokratlar Trump'a yönelik suçlamalar için "suçlu olduğu" yönünde oy verdi. 
Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney "görevin kötüye kullanılması" suçlaması için yapılan oylamada "suçlu olduğu",  "Kongre'nin işleyişini engelleme" suçlaması için ise "suçlu olmadığı" yönünde oy kullandı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

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Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.
Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş, Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.
Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

 

Son Güncelleme: 06.02.2020 10:40
Anahtar Kelimeler:
TrumpAzil Oylaması
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