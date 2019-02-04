Trump: Artık Afganistan ve Suriye'den çekilmenin zamanı yorulduk

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump, Afganistan ve Suriye'de uzun süre devam eden savaştan uzak durmak için Amerikan askerlerini bu ülkelerden çekeceğini açıkladı. Cumhuriyetçi Parti'nin yoğun muhalefetine rağmen kararlılıkla bu fikrini uygulamak istediğini belirten Trump "Artık zamanı geldi." diye konuştu.

Trump, İran'ın durumunu kontrol etmek amacıyla Irak'ta asker bulundurmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Afganistan'da uzun seneler savaştıklarını ve bunun kan ve paraya mal olarak büyük bir bedel ödediklerini açıklayan Trump "Taliban ile neler olacak göreceğiz. Onlar barış istiyor çünkü yoruldular. Hepimiz yorulduk." dedi.

Suriye'de bulunan iki bini aşkın Amerikan askerine de değinen Trump, bu birliklerin zaman içerisinde ülkeyi terk edeceklerini ancak 'İsrail'i ve burada kendilerine ait varlıkları korumaları' gerektiğini söyledi. Trump, Suriye ve Irak'ta IŞİD ile yaptıkları mücadeleye de değinerek "Şu anda yüzde 99 oranında temizledik. Bunu yüzde 100'e çıkaracağız" dedi.

Trump'ın açıklamalarının ardından Amerikan istihbarat servisi yönetiminden uyarı geldi. Yetkililer Afganistan ve Suriye'den ivedi bir şekilde çekilmenin el-Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin yeniden yapılanmasına izin vereceğini söyledi. Cumhuriyetçi Parti'de çoğunluk lideri olan senatör Mitch McConnell de, Amerikan askerlerinin her iki ülkeden hızlı bir şekilde çıkılmasına karşı olduklarını açıklamıştı.

ABD'li yetkililer Katar'da Taliban liderleriyle görüşerek 17 yıl süren savaşın bitmesi için barış görüşmeleri yapıyordu.