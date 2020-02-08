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Trump, aleyhinde ifade verenleri görevden almaya başladı

Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland ile Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman'ın görevine son verildi.

Trump, aleyhinde ifade verenleri görevden almaya başladı

Azil soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland ile Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman'ın görevine son verildi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 08:12
Trump, aleyhinde ifade verenleri görevden almaya başladı

Gordon Sondland, görevinden alındığı haberini kısa bir yazılı açıklama ile kendisi duyurdu. Açıklamasında, "Bugün şahsıma, Başkan'ın beni ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçiliği görevinden derhal geri çektiği bildirildi." ifadesini kullanan Sondland, yürüttüğü görev dolayısıyla Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya teşekkür etti.
Kısa süre önce Trump'a yönelik azil soruşturmasında ifade veren bir diğer isim olan Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman'ın da görevine son verilmişti.
Amerikan medyasında söz konusu iki ismin görevden alınması, Trump'ın kendisine karşı azil sürecinde ifade veren kişilerden "intikam alması" şeklinde yorumlandı.
Beyaz Saray söz konusu görevden almalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Eylül ayında Demokratların kendisine karşı başlattığı azil soruşturmasında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde, siyasi rakibi Demokrat Joe Biden'a karşı koz elde etmeye çalışmakla suçlanmıştı.
Yaklaşık 5 aylık süreçte Temsilciler Meclisinde aralık ayında iki azil maddesiyle suçlanan Trump, 5 Şubat günü Senatoda yapılan oylama sonucunda her iki suçlamadan da aklanmıştı.

 

Son Güncelleme: 08.02.2020 11:22
Anahtar Kelimeler:
Trump Görevden Alma
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