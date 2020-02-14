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Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'la anlaşmanın yakın olduğunu belirterek, "Bir anlaşmaya varmak için iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'la anlaşmanın yakın olduğunu belirterek, "Bir anlaşmaya varmak için iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum." dedi.

14 Şubat 2020 Cuma 08:08
Trump'a göre Taliban'la anlaşma çok yakın

Amerikan iHeart Radyo'ya verdiği mülakatta ABD ile Taliban arasındaki sürece temas eden Trump, umutlu olduğunu dile getirdi.
Trump, Taliban'la anlaşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna, "Çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bir anlaşmaya varmak için iyi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Birkaç hafta içinde sonucu görürüz." şeklinde yanıt verdi.
- Trump görüşmeleri durdurmuştu
ABD Başkanı Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine durdurmuştu.
Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

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Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.
BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ
Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen sonuca ulaşılamamıştı.
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.
 

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Son Güncelleme: 14.02.2020 11:17
Anahtar Kelimeler:
Trump Taliban Anlaşma
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