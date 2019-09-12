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Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

12 Eylül 2019 Perşembe 15:32
Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

ABD YÜKSEK MAHKEMESİ, BAŞKAN DONALD TRUMP YÖNETİMİNİN ÜLKEYE ALINAN ORTA AMERİKALI SIĞINMACI SAYISINA SINIRLANDIRILMA GETİRİLMESİ TALEBİNİ ONAYLADI 

BUNA GÖRE HONDURAS, GUATEMALA VE EL SALVADOR GİBİ ÜLKELERDEN GELEN SIĞINMACILARIN ABD'YE GİRMESİ ZORLAŞACAK

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi talebini onayladı. 

Yüksek Mahkeme tarafından alınan söz konusu karar, Honduras, Guatemala ve El Salvador gibi ülkelerden sığınmacı alınmasını engelleyeceği sözü veren Trump için zafer olarak nitelendirildi. 

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Ayrıca karara göre, Orta Amerika ülkelerinde yaşayan ancak ikinci bir ülke üzerinden ABD'ye giriş yaparak sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin de reddedileceği kaydedildi. 

Karara dair sevincini Twitter'dan paylaşan Trump, "Sınır ilticasında Büyük bir ABD Yüksek Mahkemesi Kazanımı!" ifadelerini kullandı.

Başkanlık kampanyası zamanında ABD'ye yapan iltica ve göçmenlik akımını büyük ölçüde bitireceği sözü veren Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

Bu kararın ABD yasalarına ve insan haklarına aykırı olduğu tartışılırken, federal temyiz mahkemesi, Trump'ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika'da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme'nin yeni kararıyla, söz konusu ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacı alımında büyük bir düşüş yaşanacak.

Son Güncelleme: 12.09.2019 18:40
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