banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117726
ALTIN
304.688
DOLAR
6.0427
STERLİN
7.8098
EURO
6.5966
Temiz toplum anlayışınız bu muydu!
Temiz toplum anlayışınız bu muydu!
Kim akıllı, kim aptal?
Kim akıllı, kim aptal?
Tatar'ın Londra Temasları Neyin Nesi?
Tatar'ın Londra Temasları Neyin Nesi?
Devlet kaçarsa anarşi doğar
Devlet kaçarsa anarşi doğar

Trump, 2021 bütçe teklifini Kongre'ye sundu

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 4,8 trilyon dolarlık 2021 mali yılı bütçe teklifini Kongre'ye gönderdi.

Trump, 2021 bütçe teklifini Kongre'ye sundu

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 4,8 trilyon dolarlık 2021 mali yılı bütçe teklifini Kongre'ye gönderdi.

11 Şubat 2020 Salı 08:06
Trump, 2021 bütçe teklifini Kongre'ye sundu

"Amerika'nın Geleceği" başlıklı 132 sayfalık bütçe teklifinde, ulusal güvenlik harcamalarına ayrılan kaynağın artırılması planlanırken, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına yönelik hükümetin zorunlu harcama programlarında kesintiye gidilmesi dikkati çekiyor.

Trump'ın 4,8 trilyon dolarlık bütçe teklifinde hükümet harcamalarının 10 yılı aşkın sürede 4,4 trilyon dolar azaltılması hedefleniyor.

Bütçe açığının aynı dönemde 4,6 trilyon azaltılması amaçlanırken, ülkenin ekonomik büyümesinin gelecek yıl yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SAVUNMA HARCAMALARINA 636 MİLYAR DOLAR AYRILACAK

Trump'ın bütçe teklifinde temel savunma harcamaları için 636,4 milyar dolar, gazilere yönelik harcamalar için 105 milyar dolar, sağlık hizmetleri için 96,4 milyar dolar ve eğitime 66,6 milyar dolar kaynak ayrılması planlanıyor.

banner317
ABD'nin ulusal güvenlik harcamalarının yüzde 3 artırılması, askeri harcamaların ise yüzde 0,3 artışla 740,5 milyar doları bulması öngörülüyor.

Gelecek yıla ilişkin bütçe teklifinde savunma dışı harcamalar için ayrılan kaynağın yüzde 5,1 azalışla 590 milyar dolara düşürülmesi öngörülüyor.

DIŞ YARDIMLARDA YÜZDE 21'LİK KESİNTİ

Söz konusu bütçe teklifinde ABD'nin yaptığı dış yardımların ise yüzde 21 oranında azaltılması hedefleniyor.

Bütçede zorunlu harcama programlarından yapılacak kesintilerle 2 trilyon dolarlık tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Trump'ın 2021 mali yılı bütçe teklifinin Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde reddedilmesi bekleniyor.

banner335
Son Güncelleme: 11.02.2020 12:39
Anahtar Kelimeler:
Trump 2021 Bütçe Teklifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü Ekibi Çin'de
Dünya Sağlık Örgütü Ekibi Çin'de
Tayland, koronavirüs sebebiyle kruvaziyerin limana girişine izin vermedi
Tayland, koronavirüs sebebiyle kruvaziyerin limana girişine izin vermedi
Çin'de koronavirüsü taşıyan kadın sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi
Çin'de koronavirüsü taşıyan kadın sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi
Bağdat, 12 yıl sonra beyaza büründü
Bağdat, 12 yıl sonra beyaza büründü
Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası
Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası
Endonezya'da binlerce evi su bastı
Endonezya'da binlerce evi su bastı
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı
Çin'de “koronavirüs uygulaması“ geliştirildi
Çin'de “koronavirüs uygulaması“ geliştirildi
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay
Çin Devlet Başkanı, salgını duyuran doktorun ölümünün ardından ilk kez halkın önüne çıktı
Çin Devlet Başkanı, salgını duyuran doktorun ölümünün ardından ilk kez halkın önüne çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim