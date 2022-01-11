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Tropikal kasırgalar, dünyanın en kalabalık şehirlerini tehdit edebilir

ABD'de yapılan bilimsel araştırmalar, tropikal bölgeler dışında kalan New York, Boston, Pekin ve Tokyo gibi büyük şehirleri de içeren 30 ile 60 derece orta enlem bölgelerinde kasırgaların yaygınlaşacağını ortaya koydu.

11 Ocak 2022 Salı 08:50
Tropikal kasırgalar, dünyanın en kalabalık şehirlerini tehdit edebilir

Wall Street Journal'ın haberine göre, Yale Üniversitesi iklim fizikçisi Joshua Studholme, Nature Geoscience dergisinde geçen ay yayınlanan araştırmada, "New York gibi derin tropik bölgelerde olmayan yerlerde her zaman kasırgalar olmuştur, ancak nadiren olmuştur. Klimatoloji değişiyor ve bu muhtemelen bir şok etkisi oluşturacak." tespitinde bulundu.

Haberde, eski bir Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi bilim adamı olan Jim Kossin'in "Genişleyen bir kasırga aralığı, kıyı bölgelerinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra daha fazla insanın risk altında olabileceği anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

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Şu anda bir iklim riski analiz şirketi olan The Climate Service için çalışan Dr. Kossin, "Tropik kasırgaların izlediği ortalama enlemdeki küçük bir kutup kayması bile daha yüksek enlemlerde çok büyük değişikliklere neden olabilir." bilgisini verdi.

Bilim adamının çalışmasında, küresel sıcaklıkların yükselmesiyle, jet akımlarının orta enlem bölgelerinde zayıflayıp değiştiği, bunun da kasırgaların ve tayfunların daha geniş bir aralıkta oluşmasına yol açtığı ifade edildi.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından Ağustos 2021'de yayınlanan bir raporda, sıcaklıkların 2100 yılına kadar en az 0,7 derece daha yükseleceği ve bu artışın fosil yakıtların kullanılması da dahil "kesinlikle insan faaliyetlerinden kaynaklanan" sera gazı emisyonları nedeniyle gerçekleşeceği kaydedilmişti.

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