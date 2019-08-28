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Trilyonlarcası Bir Araya Gelince Yüzen Adaya Benziyor

OKYANUS TABANINDA MEYDANA GELEN YANARDAĞ PATLAMASI SONUCUNDA DENİZ YÜZEYİNE ÇIKAN VOLKANİK KAYA PARÇACIKLARI, YAKLAŞIK 20 BİN FUTBOL SAHASI GENİŞLİĞİNDE BİR ALANDA YÜZÜYOR

Trilyonlarcası Bir Araya Gelince Yüzen Adaya Benziyor

OKYANUS TABANINDA MEYDANA GELEN YANARDAĞ PATLAMASI SONUCUNDA DENİZ YÜZEYİNE ÇIKAN VOLKANİK KAYA PARÇACIKLARI, YAKLAŞIK 20 BİN FUTBOL SAHASI GENİŞLİĞİNDE BİR ALANDA YÜZÜYOR

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:13
Trilyonlarcası Bir Araya Gelince Yüzen Adaya Benziyor

OKYANUS TABANINDA MEYDANA GELEN YANARDAĞ PATLAMASI SONUCUNDA DENİZ YÜZEYİNE ÇIKAN VOLKANİK KAYA PARÇACIKLARI, YAKLAŞIK 20 BİN FUTBOL SAHASI GENİŞLİĞİNDE BİR ALANDA YÜZÜYOR

Ankara, 28 Ağustos 19 : Pasifik Okyanusu'nda 20 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda yüzen volkanik kayaların trilyonlarcası bir araya geldiğinde yüzen adaya benzediği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, ilk olarak Pasifik Okyanusu'ndaki Avustralyalı denizcilerin farkettiği trilyonlarca volkanik kaya, yaklaşık 20 bin futbol sahası (150 kilometrekare) büyüklüğündeki bir alana yayıldı.

"Sünger taşı" olarak da adlandırılan volkanik kayaların, bu ay başında adalar ülkesi Tonga açıklarında okyanus tabanındaki bir yanardağın patlaması sonucunda oluştuğu düşünülüyor.

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Çok hafif olmaları nedeniyle su üzerinde yüzebilen trilyonlarca parça bir araya geldiğinde yüzen bir adaya benziyor.

Queensland Üniversitesinden Scott Bryan, bölgede her 5 yılda bir buna benzer olayların meydana gediğini ifade etti.

Uzmanlar, sünger taşlarının okyanuslarda yaşayan canlılar için yaşam alanı oluşturduğunu ve Avustralya'da bulunan Büyük Set Resifi'nin restorasyonuna yardımcı olduklarını kaydediyor.

Güney Pasifik'teki Tonga açıklarında 2015 yılında patlayan su altı volkanının oluşturduğu dünyanın en yeni adasında, bu yıl başlarında yaşam belirtileri görülmüştü.

(AA/AK/HÖ)

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