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Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs İle Diplomatik İlişkilerin Kesilmesini İstedi

TRABLUS PARLAMENTOSU, GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ İLE DİPLOMATİK BAĞLARIN KESİLMESİ, YATIRIM VE MEVDUATLARIN GERİ ÇEKMEK DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM YETKİLERİN HÜKÜMETE VERİLMESİ TALEBİNDE BULUNDU

Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs İle Diplomatik İlişkilerin Kesilmesini İstedi

TRABLUS PARLAMENTOSU, GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ İLE DİPLOMATİK BAĞLARIN KESİLMESİ, YATIRIM VE MEVDUATLARIN GERİ ÇEKMEK DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM YETKİLERİN HÜKÜMETE VERİLMESİ TALEBİNDE BULUNDU

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:05
Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs İle Diplomatik İlişkilerin Kesilmesini İstedi

TRABLUS PARLAMENTOSU, GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ İLE DİPLOMATİK BAĞLARIN KESİLMESİ, YATIRIM VE MEVDUATLARIN GERİ ÇEKMEK DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM YETKİLERİN HÜKÜMETE VERİLMESİ TALEBİNDE BULUNDU
Trablus, 29 Aralık 19 : Libya'da Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Dimitris Şilluris'in açıklamalarının Libya'nın egemenliğine saldırı ve içişlerine müdahale olduğunu belirtti.  
Trablus Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şilluris'in açıklamaları kınanırken bunların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi.   
Açıklamaya göre, Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile diplomatik bağların kesilmesi, yatırım ve mevduatların geri çekmesi de dahil olmak üzere bu konuda tüm yetkilerin hükümete verilmesi talebinde bulundu. 

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Ayrıca açıklamada, Rum Kesimi'nin müdahalesinden Avrupa Parlamentosu ve BM Güvenlik Konseyi sorumlu tutuldu.
Tobruk'taki ayrılıkçı Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve darbeci General Halife Hafter yanlısı Akile Salih, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ederek, Türkiye karşıtı arayışlarda bulunmuştu.
Rum Meclis Başkanı Şilluris ve Salih arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile UMH arasında yapılan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürülmüştü.
(AA/EMR/ÖK)
 

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