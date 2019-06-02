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Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

02 Haziran 2019 Pazar 06:27
Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ile ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birlikler arasında Trablus'taki çatışmalar bir haftalık aranın ardından tekrar başladı.
 Bölgedeki kaynaklar, bir hafta süren sükunetin ardından Trablus'un güneyinde çatışmaların yeniden başladığını bildirdi.
Ayrıca UMH askeri kaynaklarından yapılan açıklamada Eski Uluslararası Trablus Havalimanı'nı kontrol altına almak üzere saldırı başlatıldığı ifade edilirken, başkentin güneyindeki Yermük bölgesi ve havalimanı çevresinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Operasyonda ilerlemenin Hafter güçlerinin konuşlandığı bölgelere yönelik topçu atışlarının ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi.

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Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık iki aydır devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre çatışmalarda ölü sayısı 560'ı geçerken, yaralı sayısı da 2 bin 855'e ulaştı.


 

Son Güncelleme: 02.06.2019 09:34
Anahtar Kelimeler:
Trablus çatışma
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