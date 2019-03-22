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Toyota'nın hidrojen ile çalışan Mirai modeli Paris caddelerinde taksi olarak hizmet verecek

Toyota'nın hidrojen ile çalışan Mirai modeli Paris caddelerinde taksi olarak hizmet verecek

22 Mart 2019 Cuma 15:47
Toyota'nın hidrojen ile çalışan Mirai modeli Paris caddelerinde taksi olarak hizmet verecek

Toyota'nın hidrojen ile çalışan Mirai modeli Paris caddelerinde taksi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Japon otomotiv devinden yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın sıfır emisyon hedefinin en önemli unsurlarından biri olan hidrojen yakıt hücreli araçların kullanım alanı genişlemeye devam ediyor.

Toyota tarafından geliştirilip 2014 yılından itibaren yollara çıkan ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai, şimdi de Paris caddelerinde taksi olarak hizmet vermeye başlayacak..Toyota, bu amaçla Mirai modelinden oluşan dünyanın ilk sıfır emisyonlu taksi filosuna sahip olan Hype'deki Mirai sayısını 2020 yılı sonunda 600'e çıkaracak.

Toyota, hidrojen yakıtlı araçların kullanım alanının genişlemesi için Air Liquide, Idex ve Societe du Taxi Electrique Parisien (STEP) ile bir anlaşma imzaladı. Bu iş birliği, hidrojenin dağıtılması ve mobilite bağlantılı uygulamaların geliştirilmesini kapsıyor. Anlaşmaya imza koyan her şirket kendi uzmanlık alanlarında çalışmalar yürütecek.

Hava kalitesinin iyileşmesi ve temiz bir ulaşım sağlamasının yanı sıra, hidrojen teknolojisine sahip araçların herkes için uygun bir çözüm olması yolunda önemli adımlar kat edildi. Bu iş birliği ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda sıfır emisyonlu taksiler ve diğer kiralık ulaşım araçları hedefine bir adım daha yaklaşılmış olacak. Yalnızca su salımı yapan Mirailerden oluşan Paris’teki taksi filosu, geniş şarj istasyonu ağı ile desteklenecek.

Otomotiv endüstrisinde son 10 yılda 100 çığır açan otomotiv inovasyonu değerlendirmesinde, ilk sırayı alan hidrojen yakıt hücresi ile ilgili çalışmalarına hız veren Toyota, 2020’de yıllık 30 bin Mirai satışına ulaşmayı hedefliyor.

Bunun yanında dolum istasyonlarının da sayısı her geçen gün artıyor. 2020’de Almanya’da 100, Kore’de 160, İngiltere’de 65 yakıt hücresi dolum istasyonu kurulması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Toyota Mirai
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