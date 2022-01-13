banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu BRT’ye konuştu
Ankara temasları olumlu!
Koronavirüse bir can daha!
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Unutmadık, unutmayacağız..
Unutmadık, unutmayacağız..
Seçimlerde bile çocuk istismarı var!
Seçimlerde bile çocuk istismarı var!
banner405
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

Toyota, “en çok satan“ ünvanını 2021'de de korudu

Japon otomotiv devi Toyota, 2021'de küresel bazda 9,5 milyondan fazla araç satarak "dünyanın en çok satan otomobil üreticisi" unvanını muhafaza etti.

13 Ocak 2022 Perşembe 09:45
Toyota, “en çok satan“ ünvanını 2021'de de korudu

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota, Ocak-Kasım 2021'de küresel çapta 9,56 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan fabrika kapanmaları ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısından rakiplerine göre daha az etkilendiği belirtildi.

banner341
Japon firma, 11 aylık dönemde, küresel otomobil satışlarında en yakın rakibi Alman üretici Volkswagen'in tüm 2021 dönemi satışlarını geride bıraktı.

Alman firma 2021 küresel araç satışlarının, önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 düşüşle 8,9 milyon olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Böylelikle Toyota, 2020 küresel satışlarıyla elde ettiği birinciliği 2021'de de korumuş oldu.


 

banner360
Son Güncelleme: 13.01.2022 10:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'daki Twitter yasağı kaldırıldı
Nijerya'daki Twitter yasağı kaldırıldı
Avrupa'da yer altı depolarındaki doğal gazın yarıdan fazlası tükendi
Avrupa'da yer altı depolarındaki doğal gazın yarıdan fazlası tükendi
Araştırma: Uyanık olunan sürenin üçte biri mobil telefon uygulamalarında harcanıyor
Araştırma: Uyanık olunan sürenin üçte biri mobil telefon uygulamalarında harcanıyor
Kuzey Kutbu giderek ısınıyor
Kuzey Kutbu giderek ısınıyor
IMF: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz
IMF: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz
DSÖ'den açıklama
DSÖ'den açıklama
Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede
Okyanus sıcaklıkları rekor seviyede
Fauci: “Omicron hemen hemen herkesi bulacak“
Fauci: “Omicron hemen hemen herkesi bulacak“
Araştırmaya göre, coronavirüs havaya yayıldıktan 20 dakika sonra bulaşma gücünün yüzde 90’ını kaybediyor
Araştırmaya göre, coronavirüs havaya yayıldıktan 20 dakika sonra bulaşma gücünün yüzde 90’ını kaybediyor
Sibirya'da -20 derecede bulunan bebeğin durumu iyi
Sibirya'da -20 derecede bulunan bebeğin durumu iyi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim