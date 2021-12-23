banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa’da kaza
Lefkoşa’da kaza
“Blokenize el koyacağız!”
“Blokenize el koyacağız!”
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin...
Akaryakıt ucuzlayacak!
Akaryakıt ucuzlayacak!
banner405

Toplu koala ölümlerine hayvan zulmü suçlaması

Avustralya'daki hükümet yetkilileri, Victoria Eyaletinde düzinelerce koalanın ölümüyle ilgili yüzlerce hayvan zulmü suçlaması yayınladı.

23 Aralık 2021 Perşembe 09:00
Toplu koala ölümlerine hayvan zulmü suçlaması

Hayvanlar geçen yıl Cape Bridgewater'da kısmen temizlenmiş bir kereste plantasyonunda ölü bulundu. Dehidrasyon ve yaralanmalar nedeniyle çoğu hayvana ötenazi yapıldı.

Toprak sahibi ve bir hafriyat işletmesi, bölgeyi temizleyerek hayvanlara zarar vermek ve onları öldürmekle suçlanıyor.

İkinci bir firma, koala popülasyonunu rahatsız ettiği için hayvanlara eziyet etmekle suçlanıyor. Her biri 126 suçlamayla karşı karşıya.

Yetkililer zanlıların ismini yayınlamadı. Şu ana kadar savunma için kimse konuşmadı.

Bazıları açlığa terk edildi, bazıları buldozerlerle katledildi

banner341
BBC Sydney muhabiri Shaimaa Khalil, her suçlamanın büyük bir para cezası veya maksimum 12 ay hapis cezası gerektirebileceğini vurguladı.

Önemli bir koala habitatı olan mavi sakız ağaçlarını tarladan hasat ederek, kalan ağaçlarda kalmaya çalışan koalalar açlıktan ölmüştü. Diğerleri ise görünüşe göre buldozerler tarafından öldürüldü.

Sosyal medya sayesinde yetkililer harekete geçti

Avustralyalı yayın kuruluşu ABC'ye göre, bölgede 21 koala ölü bulundu ve 49 koalaya daha ötenazi yapıldı.

Yetkililer olaydan 200 koalanın etkilendiğini tahmin ediyor. Koalalar eyalette korunan bir türdü.

Yerel sakinlerden Helen Oakley, ölü hayvanlara rastalayıp ağladığı ve yaşananları aktardığı bir video yayınladı ve soruşturmayı harekete geçirdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
FDA'dan Pfizer'ın COVID-19 ilacına acil kullanım onayı
FDA'dan Pfizer'ın COVID-19 ilacına acil kullanım onayı
Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Omicron dalgası önlenemeyebilir
Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Omicron dalgası önlenemeyebilir
Zararlı balıkları korkutmak için yeni yöntem: Robot balık
Zararlı balıkları korkutmak için yeni yöntem: Robot balık
İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edildi
İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edildi
Almanya'da yeni yılla birlikte marketlerde tek kullanımlık poşet yasağı başlıyor
Almanya'da yeni yılla birlikte marketlerde tek kullanımlık poşet yasağı başlıyor
AB'ye iltica başvuruları salgın öncesi seviyeyi geçti
AB'ye iltica başvuruları salgın öncesi seviyeyi geçti
Tarihteki ilk kısa mesaj 107 bin euroya alıcı buldu
Tarihteki ilk kısa mesaj 107 bin euroya alıcı buldu
Bir İspanyol ve bir Arjantinli Noel ve Yeni Yıl temalı "narko-sepeti" ile çekiliş düzenledi
Bir İspanyol ve bir Arjantinli Noel ve Yeni Yıl temalı "narko-sepeti" ile çekiliş düzenledi
Londra'da 'Kanlı Noel' katliamının yıl dönümünde anma töreni düzenledi
Londra'da 'Kanlı Noel' katliamının yıl dönümünde anma töreni düzenledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim