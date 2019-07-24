Toplam 132 köyde 3 aydır hiç kız bebek dünyaya gelmedi
Hindistan'da kız bebek doğumlarını önlemek için yapılan 'seçici kürtaj' yasaklanmıştı fakat hâlâ yaygın
Hindistan’ın kuzey bölgesinde toplam 132 köyde üç aydır hiç kız bebek dünyaya gelmedi. Hükümet bölgede doğan 216 çocuğun da erkek olması üzerine, çiftlerin kız bebeklerin doğmasını engellemek için kürtaj yaptırdığı şüphesiyle soruşturma başlattı.
Hindistan, 1994 yılında kız bebek doğumlarına karşı yapılan seçici kürtajı yasaklamıştı fakat ülkede caydırıcı olmadı.
Hindistan polisi geçen yıl, bir hastanenin yakınında 19 kız bebek fetüsü bulmuştu.