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Toplam 132 köyde 3 aydır hiç kız bebek dünyaya gelmedi

Toplam 132 köyde 3 aydır hiç kız bebek dünyaya gelmedi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:30
Toplam 132 köyde 3 aydır hiç kız bebek dünyaya gelmedi

Toplam 132 köyde 3 aydır hiç kız bebek dünyaya gelmedi

Hindistan'da kız bebek doğumlarını önlemek için yapılan 'seçici kürtaj' yasaklanmıştı fakat hâlâ yaygın

Hindistan’ın kuzey bölgesinde toplam 132 köyde üç aydır hiç kız bebek dünyaya gelmedi. Hükümet bölgede doğan 216 çocuğun da erkek olması üzerine, çiftlerin kız bebeklerin doğmasını engellemek için kürtaj yaptırdığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

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Independent’da yer alan habere göre, Uttarkashi bölgesi yetkilileri resmi doğum rakamlarının uyarı niteliğinde olduğunu söyledi. Kız bebek doğumlarının engellenmesi için kürtaj akımının başladığı şüphesi oluştuğu belirtildi. Bölgedeki 132 köy ‘kırmızı alan’ ilan edildi ve yerel verilerin daha sık incelenmesine ve sağlık görevlilerinin daha aktif görev almasına karar verildi.  Seçici kürtaj yaptığı tespit edilen ebeveynlerin adli işleme tabi tutulacağı duyuruldu.

Hindistan, 1994 yılında kız bebek doğumlarına karşı yapılan seçici kürtajı yasaklamıştı fakat ülkede caydırıcı olmadı.

Hindistan polisi geçen yıl, bir hastanenin yakınında 19 kız bebek fetüsü bulmuştu.

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