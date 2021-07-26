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Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 148'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:20
Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 148'e çıktı

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.

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Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.

Virüse yakalananlar karantinaya alındı

Covid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Olimpiyatlarında Vaka
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