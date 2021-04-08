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Tokyo olimpiyatları meşale turunun Osaka ayağı covid-19 nedeniyle iptal edildi

Japonya'nın Osaka kentinde artan yeni tip koronavirüs (covid-19) vakaları sebebiyle gelecek haftaki Tokyo Olimpiyatları meşale turu kent genelinde iptal edildi.

08 Nisan 2021 Perşembe 09:00
Tokyo olimpiyatları meşale turunun Osaka ayağı covid-19 nedeniyle iptal edildi
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Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgının etkisi nedeniyle olimpiyat meşalesinin 13-14 Nisan'daki Osaka gezisinin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Kentte günlük vakaların arttığını anımsatan Vali Yoşimura, tedbirler kapsamında Osaka sakinlerinin ihtiyaç harici dışarı çıkmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

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Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro, "Riski azaltmak için formatı değiştirmek kaçınılmaz." ifadesini kullanarak, Valiliğinin kararına saygı duyduklarını belirtti.

Ülke geneli turu mart sonu kuzeydoğudaki Fukuşima'dan başlayan meşalenin, 47 eyaleti dolaşmasının ardından 23 Temmuz'da Tokyo'ya ulaşması planlanıyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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Son Güncelleme: 08.04.2021 09:06
Anahtar Kelimeler:
Tokyo Olimpiyatları Meşale Turu
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