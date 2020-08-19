banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
469.718
DOLAR
7.3520
STERLİN
9.7432
EURO
8.7771
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355

Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:30
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti
banner337
banner351

Ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, ağustos başından beri başkent metropolünde 70'i 65 yaş üzeri olmak üzere toplam 79 kişi sıcak çarpmasından hayatını kaybetti.

banner341
Ölen 65 kişinin evinde havalandırma sistemi kullanılmazken, ölümlerin 32'si akşam 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında meydana geldi.

Tokyo İtfaiye İdaresi verilerine göre, ay başından beri yüksek sıcaklıktan kaynaklı belirti gösteren 2 bin 576 kişi ambulansla hastanelere taşındı.

Hava sıcaklığı Japonya'nın başkentinde temmuz sonundan beri 32 ile 37 derece arasında seyrediyor. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Tokyo Sıcak Hava ölümler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Koronavirüs Nedeniyle Depresyona Girenlerin Sayısı İkiye Katlandı
İngiltere'de Koronavirüs Nedeniyle Depresyona Girenlerin Sayısı İkiye Katlandı
Atlas Okyanusu'nda '21 Milyon Ton' Mikroplastik Atık Bulunuyor
Atlas Okyanusu'nda '21 Milyon Ton' Mikroplastik Atık Bulunuyor
Hariri Suikastı Davasında Karar
Hariri Suikastı Davasında Karar
Kovıd-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1352, Meksika'da 751, Hindistan'da 1092 Kişi Öldü
Kovıd-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1352, Meksika'da 751, Hindistan'da 1092 Kişi Öldü
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 15 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 15 Milyonu Geçti
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 140 Bini Aştı
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 140 Bini Aştı
Abd'de Siyahi Bebek Ölümleri İle İlgili Yeni İddia
Abd'de Siyahi Bebek Ölümleri İle İlgili Yeni İddia
Tokyo’da Yüksek Sıcaklıklardan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79'a Yükseldi
Tokyo’da Yüksek Sıcaklıklardan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79'a Yükseldi
Abd'de Demokratlar Başkan Adaylığına Resmen Joe Bıden'ı Gösterdi
Abd'de Demokratlar Başkan Adaylığına Resmen Joe Bıden'ı Gösterdi
Avustralya’da Kovid-19’dan 12 Kişi Daha Öldü
Avustralya’da Kovid-19’dan 12 Kişi Daha Öldü

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim