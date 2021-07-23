Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyatlar, Covid-19 salgını nedeniyle verilen bir yıllık ertelemenin ardından Tokyo'da bugün başladı.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihte ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektleri kullanılacak. Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak.

Açılış töreni Tokyo'daki Meiji-Jingu Park'ta bulunan Ulusal Stadyum'da yapıdı. Japon İmparatoru Naruhito'nun katıldığı Olimpiyatlar açılış törenini binden daha az kişi stadyumda izleyebildi.

Normalde çok sayıda sporcunun katıldığı törenlerde, önlemler nedeniyle bu yıl sadece takımlardan temsili olarak katılım gösterdi.

SEYİRCİSİZ GEÇİT TÖRENİ

Takımlar stadyumdaki geleneksel geçişlerini gerçekleştirdi.

Ülkelerini temsil eden sporcular geçit töreninde stadyumdaki az sayıdaki izleyiciyi ve ekran başında töreni izleyenleri selamladı.

Bu yıl ilk kez, geçit töreninde kadın ve erkek sporcular, ülkelerinin bayraklarını birlikte taşıdı.

4 yılda bir gerçekleştirilen olimpiyatlarda 206 ülkeden 11 binden fazla sporcu madalya için yarışacak.

Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek. Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer alacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek.

SALGIN GÖLGESİNDE OLİMPİYATLAR

Covid-19'un yayılması endişesi, Olimpiyat Oyunları heyecanına gölge düşürse de, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, stadyuma girmenin büyük bir keyif olacağını dile getirdi.

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga da, Olimpiyat Oyunları süresince Tokyo'da olağanüstü hâl ilan edileceğini açıklamıştı.

Açılış töreninin yapıldığı stadyumun dışında da "Olimpiyat Oyunları'nın yapılmaması" talebiyle protestolar gerçekleşti. Asahi Shimbun gazetesinin Mayıs ayındaki anketine göre, nüfusun yüzde 80'inden fazlası, oyunların ertelenmesi ya da iptal edilmesini istiyor.

Olimpiyat Oyunları, 8 Ağustos'a dek sürecek. Paralimpik Oyunlar da, 24 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Tokyo'daki olağanüstü hâl ise, 12 Temmuz ile 22 Ağustos arasında yürürlükte olacak.