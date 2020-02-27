banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114433
ALTIN
326.041
DOLAR
6.1611
STERLİN
7.9636
EURO
6.7252
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

Tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık alamadı!

Kopenhag Belediyesinde gerçekleşen Danimarka vatandaşlığı için zorunlu "tokalaşma töreni"nde bir kişinin tokalaşmayı reddettiği ve vatandaşlığa alınmadığı açıklandı.

Tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık alamadı!

Kopenhag Belediyesinde gerçekleşen Danimarka vatandaşlığı için zorunlu "tokalaşma töreni"nde bir kişinin tokalaşmayı reddettiği ve vatandaşlığa alınmadığı açıklandı.

27 Şubat 2020 Perşembe 07:59
Tokalaşmayı reddeden kişi vatandaşlık alamadı!
banner337

Kopenhag Belediyesi Meclisi Üyesi Pakistan asıllı Badar Shah, yaptığı açıklamada, Kopenhag Belediye Sarayı’nda Danimarka vatandaşlığı hakkı kazananlar için düzenlenen tokalaşma töreninde bir kişinin tokalaşmayı reddettiği için Danimarka vatandaşlığı belgesini alamadığını belirtti.

Shah, bahsi geçen kişinin erkek olduğunu ve prensip olarak tokalaşmayı reddettiğini bildirdi. Shah, ismi açıklanmayan kişiyi ikna etmek için çok fazla çaba harcamasına rağmen, söz konusu kişinin tokalaşmadan ve vatandaşlık belgesini almadan salondan ayrıldığını bildirdi.

Tokalaşmayı reddeden kişi, iki yıl içinde fikrini değiştirerek Danimarka vatandaşlığı için zorunlu tokalaşma töreninde yetkililerle tokalaşırsa vatandaşlık belgesini alabilecek.

banner317
YASA 2018’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Danimarka Parlamentosu, 2018 yılının sonra günlerinde, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Yasanın kabul edilmesinin ardından, dönemin Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg tarafından, vatandaşlığa geçmeye hak kazananlar için geçen yıl ocak ayında basının önünde "tokalaşma töreni" düzenlenmişti.

Aabenraa Belediye Başkanı Thomas Andresen, tokalaşma törenlerini eleştirerek “Bana Nazizm dönemini hatırlatıyor.” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

banner335
Son Güncelleme: 27.02.2020 11:19
Anahtar Kelimeler:
Tokalaşmadığı Için Vatandaşlık AlamadıDanimarka Vatandaşlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı
Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı
Ilımlı muhalifler stratejik öneme sahip Serakib'i geri aldı
Ilımlı muhalifler stratejik öneme sahip Serakib'i geri aldı
Avrupa'da iki ülkede daha koronavirüs tespit edildi
Avrupa'da iki ülkede daha koronavirüs tespit edildi
ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan, tüm umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu
Suudi Arabistan, tüm umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu
Koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 2 bin 800'e yaklaştı
Koronavirüs kabusu büyüyor: Ölü sayısı 2 bin 800'e yaklaştı
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre'de Başladı
Hocalı Katliamının Kurbanları Bakü'de Anılıyor
Hocalı Katliamının Kurbanları Bakü'de Anılıyor
Nijerya Geçen Sene Film Ve Müzikten 104 Milyon Dolar Kazandı
Nijerya Geçen Sene Film Ve Müzikten 104 Milyon Dolar Kazandı
Lübnan'ın Akdeniz'deki Petrol Ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları Yarın Başlıyor
Lübnan'ın Akdeniz'deki Petrol Ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları Yarın Başlıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim