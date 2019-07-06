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Togo\'da Yerel Seçimin Galibi İktidardaki Parti Oldu

İKTİDAR PARTİSİ CUMHURİYET BİRLİĞİ, 30 YIL ARADAN SONRA DÜZENLENEN YEREL SEÇİMDE BİN 490 SANDALYENİN 895’İNİ ELDE ETTİ

Togo\'da Yerel Seçimin Galibi İktidardaki Parti Oldu

İKTİDAR PARTİSİ CUMHURİYET BİRLİĞİ, 30 YIL ARADAN SONRA DÜZENLENEN YEREL SEÇİMDE BİN 490 SANDALYENİN 895’İNİ ELDE ETTİ

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:26
Togo\'da Yerel Seçimin Galibi İktidardaki Parti Oldu

İKTİDAR PARTİSİ CUMHURİYET BİRLİĞİ, 30 YIL ARADAN SONRA DÜZENLENEN YEREL SEÇİMDE BİN 490 SANDALYENİN 895’İNİ ELDE ETTİ
Dakar, 6 Temmuz 19 : Togo’da 30 yıl aradan sonra düzenlenen yerel seçimi iktidardaki Cumhuriyet Birliği (UNIR) partisinin kazandığı bildirildi.
Togo Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI), 30 Haziran’da düzenlenen seçimin sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, 30 yıl sonra ilk defa düzenlenen yerel seçime katılım oranı yüzde 52,46 oldu. 
İktidar partisi UNIR, seçimin yapıldığı 114 kent ve belediye meclislerindeki bin 490 sandalyenin 895’ini elde etti.

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Muhalefetteki Ulusal Değişim İttifakı (ANC) 134, 14 partiden oluşan C14 koalisyonu ise 131 sandalye kazandı.
Diğer yandan, 3 yerel mecliste teknik aksaklıklar nedeniyle seçim yapılamadı.
Ülke yönetiminin 51 yıldır tek ailede olduğu Togo'da 20 Aralık’ta düzenlenen genel seçimi, C14 koalisyonu protesto etmişti.
Genel seçimde UNIR, parlamentodaki 91 sandalyeden 59’unu elde etmişti. Parlamentoya 5 partiden 14 milletvekili ile 18 bağımsız aday girmeye hak kazanmıştı.
(AA/SEL)
 

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