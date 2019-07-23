banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102258
ALTIN
259.297
DOLAR
5.6839
STERLİN
7.0562
EURO
6.3563
Aranan şahıs tutuklandı
ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Ani ölüm: Ölü olarak bulundu
ANİ ÖLÜM
Kayıp şahıs ölü bulundu
Son Dakika
KAYIP ŞAHIS ÖLÜ BULUNDU
banner307
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

Titanik'ten sağ kurtulan kadının bastonu 62 bin dolara satıldı

Titanik'ten sağ kurtulan kadının bastonu 62 bin dolara satıldı

23 Temmuz 2019 Salı 06:35
Titanik'ten sağ kurtulan kadının bastonu 62 bin dolara satıldı

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik gemisinden sağ kurtulan bir kadının, facia sırasında yanında bulunan bastonu, açık artırmada 62 bin 500 bin dolara alıcı buldu.

İngiltere'den ayrıldıktan sonra ABD'ye doğru yol alırken 15 Nisan 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik gemisinde seyahat eden Ella White isimli yolcunun, cankurtaran filikalarınca fark edilmesini sağlayan ucu ışıklı bastonu, ABD'nin Rhode Island eyaletindeki bir müzayedede satıldı.

Müzayedeyi düzenleyen Guernsey's şirketinin başkanı Arlan Ettinger, açık artırmayla satılan bastonun, Titanik faciasından geriye kalan en önemli parçalardan biri olduğunu belirtti.

Bastonun sahibi White'ın aile bireylerinin de açık artırmayı takip ettiğini kaydeden Ettinger, bastonun yeni sahibinin İngiltere'de yaşayan bir kişi olduğunu ifade etti.

banner317
GEMİ, KUZEY ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı. 

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. 

Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

Son Güncelleme: 23.07.2019 09:50
Anahtar Kelimeler:
Titanikten Sağ Kurtulan Kadının BastonuElla White Baston
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'daki sellerin bilançosu ağırlaşıyor
Hindistan'daki sellerin bilançosu ağırlaşıyor
Yunanistan'da hükümet güven oyu aldı
Yunanistan'da hükümet güven oyu aldı
AB'den İsrail'in yıkımlarına tepki
AB'den İsrail'in yıkımlarına tepki
Rus Uçaklarının İdlib'deki Pazar Yerini Vurması... Ölü Sayısı 25
Rus Uçaklarının İdlib'deki Pazar Yerini Vurması... Ölü Sayısı 25
Kanser hastalarına yardım için 169 saat futbol oynadılar
Kanser hastalarına yardım için 169 saat futbol oynadılar
Güney Kore Gemisine Korsan Saldırısı
Güney Kore Gemisine Korsan Saldırısı
Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi
Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano Öldü
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano Öldü
Hawaii Yerlilerinden Teleskop Protestosu
Hawaii Yerlilerinden Teleskop Protestosu
İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim