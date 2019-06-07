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Times: "almanya Dahil 25 Ab Üyesi Brexit\'in Bir Kez Daha Ertelenmesinden Yana"

Lefkoşa, 7 Haziran 19 : İngiltere\'de yayımlanan Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük kısmının İngiltere\'nin AB\'den çıkışını (Brexit) üçüncü kez ertelemekten yana olduğunu yazdı.

Times: "almanya Dahil 25 Ab Üyesi Brexit\'in Bir Kez Daha Ertelenmesinden Yana"

Lefkoşa, 7 Haziran 19 : İngiltere\'de yayımlanan Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük kısmının İngiltere\'nin AB\'den çıkışını (Brexit) üçüncü kez ertelemekten yana olduğunu yazdı.

07 Haziran 2019 Cuma 09:02
Times:

Lefkoşa, 7 Haziran 19 : İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük kısmının İngiltere'nin AB'den çıkışını (Brexit) üçüncü kez ertelemekten yana olduğunu yazdı.
Gazeteye konuşan üst düzey AB yetkilisi, Almanya dahil 25 AB üyesinin 2020 ilkbaharına kadar yeni bir ertelemeye olumlu baktığını söyledi.
İngiltere'nin AB'den çıkışı için belirlenmiş olan ilk tarih 29 Mart 2019'du. Ancak Brexit günü önce 12 Nisan'a, ardından da 31 Ekim'e ertelendi.
İngiltere'de Başbakan Theresa May'in iktidardaki Muhafazakâr Parti liderliğini bırakacağını açıklamasının ardından parti liderliği için yarışa giren muhafazakârların büyük bölümü yeni bir erteleme olmayacağını, 31 Ekim'de İngiltere'nin bir anlaşma olsun ya da olmasın AB'den çıkması gerektiğini söylüyordu.
Muhafazakâr Parti'nin lideri seçilecek kişi aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı da olacak. Theresa May, başbakanlık görevini yeni parti lideri seçilene kadar sürdürecek.
Times gazetesine konuşan üst düzey AB yetkilisi, üçüncü kez Brexit'in ertelenmesi fikrine sıcak bakılmasını "Hiç istemiyoruz ama bir erteleme daha vereceğiz. Kimse fişi çeken taraf olmak istemiyor" diyerek açıkladı.

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İKİNCİ REFERANDUM İHTİMALİ
Gazeteye konuşan kaynaklar, yeni başbakanın 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde AB'den çıkmak istese dahi bu kararı Parlamento'nun engelleyeceğini, ülkenin yeniden referanduma gitmesinin olasılıklar dahilinde olduğunu söyledi.
Yeni başbakanın 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit'te ısrarcı olmasının 'siyasi intihar' olacağını ifade eden AB yetkilisi, "Muhtemelen referanduma gidecekler. Muhtemelen halka 'Mevcut anlaşma mı, anlaşmasız çıkış mı?' diye soracaklar" dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May geçen yıl İngiltere'nin AB'den çıkış şartları konusunda Brüksel ile bir uzlaşıya varsa da bu anlaşma metnini İngiltere Parlamentosu'ndan geçirememiş ve sonunda da Mayıs ayında görevi bırakma kararı almıştı.
(BBCTürkçe/ÖZ/ŞEB)
 

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