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Time dergisi Elon Musk'ı `Yılın Kişisi` seçti

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı seçti.

14 Aralık 2021 Salı 08:30
Time dergisi Elon Musk'ı `Yılın Kişisi` seçti

Time dergisinin Üst Yöneticisi (CEO) ve Baş Editörü Edward Felsenthal, Elon Musk'ı "Yılın Kişisi" seçmelerine yönelik açıklama yaptı.

"Yılın Kişisi, bir etkinin işaretidir ve çok az kişinin Musk'tan daha çok dünya ve dünya dışında etkisi vardır."

"Dünyanın en zengin insanının kendine ait bir evi yok"

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Felsenthal, Musk'ın 2021'de sadece dünyanın en zengin insanı olarak değil, toplumlara büyük değişiklik getiren bir kişi olarak öne çıktı.

"Dünyanın en zengin insanının kendine ait bir evi yok ve son dönemde mirasını satıyor. Yörüngeye uydular götürüyor ve güneşe koşuyor, kendi ürettiği, benzin kullanmayan ve neredeyse sürücüye ihtiyaç duymayan arabayı kullanıyor. Bir parmak şıklatmasıyla piyasaların yönü değişiyor."

"Musk teknoloji dünyasına büyük bir devrim getirdi"

Fersenthal, Musk'ın birçok insan için ilham kaynağı olduğunun altını çizerek, Musk'ın teknoloji dünyasına büyük bir devrim getirdiğini sözlerine ekledi.

1927'den bu yana "Yılın Kişisini" seçen Time Dergisi, ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Olivia Rodrigo'yu "Yılın Sanatçısı", ABD'li Jimnastikçi Simone Biles'ı da "Yılın Sporcusu" seçti.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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