banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1110
ALTIN
457.400
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6864
EURO
8.6176
Anayasa değişikliği kimsenin umurunda değil mi?
Anayasa değişikliği kimsenin umurunda değil...
Serdar Denktaş kesin espri yaptı
Serdar Denktaş kesin espri yaptı
Pandemi gelince uyuşturucu baronlarına ne oldu?
Pandemi gelince uyuşturucu baronlarına ne...
Ezberler bozul(urken)malı
Ezberler bozul(urken)malı
banner355

Tiktok, Trump’ın Sosyal Medya Yasağı Yaptırımına Karşı Yasal İşlem Başlatacak

Ankara, 23 Ağustos 20 : Kısa video paylaşım uygulaması TikTok, uygulamanın ABD\'de yasaklanmasına itiraz etmek için yasal işlem başlatacağını duyurdu.

23 Ağustos 2020 Pazar 15:24
Tiktok, Trump’ın Sosyal Medya Yasağı Yaptırımına Karşı Yasal İşlem Başlatacak
banner337
banner351

Ankara, 23 Ağustos 20 : Kısa video paylaşım uygulaması TikTok, uygulamanın ABD'de yasaklanmasına itiraz etmek için yasal işlem başlatacağını duyurdu.
TikTok'tan yapılan açıklamada ‘’Hukukun üstünlüğünün göz ardı edilmemesini ve şirketimiz ile kullanıcılarımıza adil davranılmasını sağlamak için yargı yoluyla itiraz etmekten başka seçeneğimiz yok.’’ ifadelerine yer verildi.
Yaklaşık bir yıldır ABD Başkanı Donald Trump ile iletişim kurmaya çalıştığına işaret eden TikTok, yasal süreç eksikliği ve ‘’gerçeklerle ilgilenmeyen’’ bir yönetim ile karşılaştığını belirtti.
Açıklamada, TikTok video uygulamasında kullanıcı verilerinin Çinli yetkililere teslim edilmediği de kaydedildi.
Bu arada bir grup Çin asıllı Amerikalı, Çin’e ait başka bir sosyal medya uygulaması WeChat’in yasaklanmasına yönelik de ayrı bir dava açtı.
TikTok, Hindistan'da yasaklanırken, Avusturalya da bu uygulamaya yönelik önlem almayı planlıyor.

banner341
Çinli firmaların geliştirdiği ve sahip olduğu mobil uygulamaların "ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiğini" söyleyen Trump, kişi bilgilerinin toplanıp şantaj ve şirketler için casusluk yapmak için kullanabileceğini iddia ediyor. 
ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayarak, uygulamayı ABD'de yasaklayacağını duyurmuştu.
Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini aktaran Trump, Microsoft ya da benzer ABD merkezli bir firmanın TikTok'u alması gerektiğini söylemişti.
Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullanmı
(AA/ÖZ/HA)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Üzerinde 30 Yıldan Kısa Sürede 28 Trilyon Ton Buzul Eridi
Dünya Üzerinde 30 Yıldan Kısa Sürede 28 Trilyon Ton Buzul Eridi
Filistinli Yetkili:
Filistinli Yetkili: "israil, Gazze'ye Gıda Ve Sağlık Malzemesi Hariç Tüm Ürünlerin Girişini Yasakladı"
Bae, Libya Ve Bahreyn'de Kovid-19'dan Ölümler Arttı
Bae, Libya Ve Bahreyn'de Kovid-19'dan Ölümler Arttı
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Asya-pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
İngiltere’den korkutan corona açıklaması: Sonsuza kadar sürebilir
İngiltere’den korkutan corona açıklaması: Sonsuza kadar sürebilir
Irak'ın Halepçe kentinde göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi
Irak'ın Halepçe kentinde göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi
Nato: "Belarus sınırında takviye iddiaları temelsiz"
Nato: "Belarus sınırında takviye iddiaları temelsiz"
Yine bir polis siyahiyi öldürdü!
Yine bir polis siyahiyi öldürdü!
Trump California'daki yangınları “büyük afet“ ilan etti
Trump California'daki yangınları “büyük afet“ ilan etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim