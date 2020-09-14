banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1107
ALTIN
468.758
DOLAR
7.4784
STERLİN
9.6292
EURO
8.8710
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

Tiktok'un ABD Operasyonları Microsoft'a Satılmayacak

Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı bildirildi. 

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:36
Tiktok'un ABD Operasyonları Microsoft'a Satılmayacak
banner337
banner351

 Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı bildirildi. 
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li bir şirkete satılması için TikTok'a verilen sürenin uzatılmayacağını duyurmasının ardından, uygulamanın ABD operasyonlarını almak için görüşmelerde bulunan Microsoft'tan açıklama geldi. 
Microsoft'tan yapılan açıklamada, ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonlarını Microsoft'a satmayacağını şirkete bildirdiği aktarıldı. 
Açıklamada, "Ulusal güvenlik çıkarlarını korurken, teklifimizin TikTok kullanıcıları için iyi olacağından emindik." ifadesine yer verildi.
Öte yandan, The Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı kaydedildi. Söz konusu haberde, anlaşmanın büyük olasılıkla doğrudan bir satış olarak yapılandırılmayacağı belirtildi. 

banner341
TRUMP TİKTOK'U 15 EYLÜL'DE YASAKLAYACAKLARINI DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.
Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.
Son olarak Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek, "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak." ifadelerini kullanmıştı.
 

banner360
Son Güncelleme: 14.09.2020 09:40
Anahtar Kelimeler:
Çinli ByteDance
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 29 Milyon 185 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 29 Milyon 185 Bini Aştı
Lübnan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Askerlerden 3'ü Öldü, 1'i Ağır Yaralandı
Lübnan'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Askerlerden 3'ü Öldü, 1'i Ağır Yaralandı
Nepal’de Toprak Kayması: 11 Ölü, 20 Kayıp
Nepal’de Toprak Kayması: 11 Ölü, 20 Kayıp
Netanyahu:
Netanyahu: "bae Ve Bahreyn İle Normalleşme Ekonomimize Milyarları Pompalayacak"
Kovid-19'un Enfekte Ettiği Solunum Yolu Hücrelerinin Görüntüleri Tıp Dergisinde Yayımlandı
Kovid-19'un Enfekte Ettiği Solunum Yolu Hücrelerinin Görüntüleri Tıp Dergisinde Yayımlandı
Suudi Arabistan Kovid-19 Nedeniyle Yurt Dışı Kısıtlamalarını Yılbaşında Kaldıracak
Suudi Arabistan Kovid-19 Nedeniyle Yurt Dışı Kısıtlamalarını Yılbaşında Kaldıracak
İsrail'de Artan Kovid-19 Vakaları Nedeniyle Yeniden Karantina Kararı Alındı
İsrail'de Artan Kovid-19 Vakaları Nedeniyle Yeniden Karantina Kararı Alındı
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 21 Milyonu Geçti
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 21 Milyonu Geçti
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 21 Milyonu Geçti
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 21 Milyonu Geçti
Avustralya'da Kovid-19'dan 7 Kişi Daha Öldü
Avustralya'da Kovid-19'dan 7 Kişi Daha Öldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim