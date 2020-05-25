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TİKA, ramazanda 66 ülkede yaklaşık 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştı...

Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya faaliyet gösterdiği coğrafyalarda soydaşlara, terör mağdurları ve ihtiyaç sahiplerine dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin hizmet götüren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), bu ramazanda 66 ülkede 100'ü aşkın projeyle yaklaşık 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:26
TİKA, ramazanda 66 ülkede yaklaşık 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştı...
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Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya faaliyet gösterdiği coğrafyalarda soydaşlara, terör mağdurları ve ihtiyaç sahiplerine dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin hizmet götüren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), bu ramazanda 66 ülkede 100'ü aşkın projeyle yaklaşık 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştı.
AA muhabirinin TİKA'dan edindiği bilgiye göre, ramazan ayında da dünyanın dört bir yanındaki yardım ve destek faaliyetlerini sürdüren Başkanlık, gıda yardımlarıyla, 524 bin 865 kişiye, hijyen yardımlarıyla da 133 bin 757 kişiye ulaştı. Böylelikle TİKA, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 106 bin 285 koli ulaştırdı. 
Başkanlık, bu ramazanda, tamamı Güney Afrika topraklarıyla çevrili Lesotho'nun en fakir bölgelerindeki 700 aileye gıda desteğinde bulundu.
Kovid-19 tehlikesi devam ederken, Türkiye'nin salgına karşı sürdürdüğü destek kapsamında Lesotho'ya dezenfektan, eldiven ve maske de temin edildi.
Başkanlık, ramazan boyunca Pakistan'da 4 bin koli ve 70 ton gıda yardımıyla 22 bin 500 kişiye ulaştı. 
Yardımların dağıtım töreninde konuşan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerin, mülteci yükünü tek başlarına sırtlandıkları için birbirlerinin halini anladığını belirterek, "Türkiye ve Pakistan olarak mültecilere kalplerimizi açıyoruz çünkü bunun hesabını Allah'a vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
TİKA, ramazan yardımları kapsamında, Irak'ta Musul, Telafer, Diyala, ve Salahaddin gibi vilayetlerde ihtiyaç sahibi 5 bin aileye gıda kolisi dağıttı. 
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin daha önce de Kovid-19'la mücadele kapsamında, Irak'a binlerce maske yardımı yaptığını hatırlatarak, her zaman Irak halkı ve Türkmenlerin yanında olan Türkiye'ye teşekkürlerini iletmişti. 
TİKA'nın desteği ve Granda Camisi Vakfı iş birliğiyle, Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada şehrinde ramazan ayı boyunca her cuma günü ihtiyaç sahibi 100 Müslüman aileye gıda paketi dağıtıldı. 
Başkanlık tarafından Kolombiya'nın Maicao şehrinde 300 aileye, Bolivya'nın Santa Cruz bölgesinde de 150 aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri teslim edildi. 
KKTC'DE 1000 AİLEYE GIDA DESTEĞİ
TİKA'nın desteğiyle, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde, temel gıda malzemeleri, süt, hurma, çay ve kahve gibi ürünlerin yanı sıra Kıbrıs'a ait yerli ürünlerin de yer aldığı yaklaşık 25 ton gıda malzemesi ihtiyaç sahibi 1000 aileye ulaştırıldı.

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Öte yandan Gürcistan'ın Ahıska, Acara, Kaheti, Kvemo Kartli, İmereti ve Samegrelo bölgelerinde yaşayan 2 bin 500 aileye toplam 40 ton gıda yardımı dağıtıldı. 
Filipinler'de her yıl geleneksel olarak yapılan ramazan etkinlikleri kapsamında, Müslümanların yoğun yaşadığı Mindanao Adası'ndaki Maguindanao Dungguan Datu bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere 600 adet gıda paketi dağıtıldı. 
Kırgızistan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 7 bin aileye içinde 10 maske ve antiseptiğin de bulunduğu gıda yardımı ulaştırıldı. 
TİKA tarafından Batı Afrika ülkesi Gine'de ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, Kovid-19'dan olumsuz etkilenen 1000 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuldu.
Sudan'ın Kassala Eyaleti'ndeki Eritreli mültecilerin yaşadığı Şecerab Kampında 2000 aileye toplam 34 tonluk gıda yardımı yapıldı.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa ve Oromiya bölgesine bağlı Sululta ve Legetafo şehirlerinde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda 2 binden fazla kişiye 17 ton gıda paketi ulaştırıldı. Ramazan boyunca Etiyopyalı ihtiyaç sahiplerine toplamda 50 tonluk gıda yardımı dağıtıldı. 
Başkanlık, Somali'nin başkenti Mogadişu'da evlerini terk ederek, Garas Baley bölgesindeki kamplarda yaşamak zorunda kalan 500 aileye gıda yardımında bulundu. Pirinç, un, makarna, şeker ve sıvı yağdan oluşan gıda paketleri, ramazan boyunca kamptaki ailelere dağıtıldı.
TİKA tarafından ramazan ayında Filistin halkına sağlık, gıda ve sosyal alanlarda verilen destek kapsamında, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye yardım paketi dağıtıldı. Gazze'de de ihtiyaç sahibi 5 bin 60 aileye yardım paketi temin edildi. 
Yemen'de 1500 gıda kolisi ve 500 hisse et, Ramazan Bayramı öncesi Yemen'in Aden, Lahiç ve Dal'i şehirlerinde kadın sığınma evleri başta olmak üzere iş sahibi olmayan ve dezavantajlı durumdaki ailelere ulaştırıldı.
Bangladeş'te, gıda malzemelerinden oluşan 5 bin koli ve 5 bin temizlik malzemesi kamplarda yaşamını sürdüren Arakanlı mültecilere ulaştırıldı. TİKA çalışanları, yaşlı ve hastaların evlerine gıda kolilerini bizzat taşıyarak teslim etti.
Ayrıca ülkenin Chakaria kırsal bölgesindeki ihtiyaç sahibi 1000 aileye ramazan paketi ulaştırıldı.
 

Son Güncelleme: 25.05.2020 18:52
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