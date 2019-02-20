Theresa May yine Brüksel kapısında: AB geri adım atmıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May bu akşam Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Brexit konusunu bir kez daha görüşecek. May İngiliz milletvekilleri tarafından kabul edilmeyen Brexit Anlaşması'nın yeniden masaya yatırılmasını talep ediyor ancak Avrupa Birliği yetkilileri ısrarla anlaşmanın müzakereye açık olmadığını ifade ediyor.

"Brexit Anlaşması yeniden müzakere edilmeyecek"

Salı akşamı görüşme ile ilgili açıklama yapan May, "Dostluk çerçevesinde bir görüşme olacak, büyük bir beklentim yok" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Avrupa Birliği'nden ayrılmayı güvenli şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda hiçbir fikri olmayanların cehennemde özel bir yer hak ettiklerini" söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. May'in iplerin iyice gerildiği Donald Tusk ile görüşmesi beklenmiyor.

En büyük sorun "Backstop"

İngiltere Başbakanı May Brexit Anlaşması'nda sorun yaratan Backstop konusunun yeniden tartışılması talep ediliyor. Böylece milletvekillerinin Brexit Anlaşması'na yeşil ışık yakacağı ümit ediyor.

Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki anlaşmada İrlanda'da fiziki sınır oluşmasını engellemeyi güvence altına alan ve hiçbir kesimi memnun etmeyen "Backstop" (tedbir maddesi) bulunuyor. Amaç yıllar süren şiddet olaylarının sonlandırılmasını sağlayan Hayırlı Cuma Anlaşması'nı koruma altına almak. Backstop'un 2020 yılında Brüksel ile Londra arasında soruna çözüm üretilememesi halinde geçiş sürecinden sonra sadece acil durumlarda devreye sokulması öngörülüyor. Tartışmaya neden olan Backstop maddesi "ortak gümrük alanı" kurulmasını kapsıyor. Böylece iki İrlanda arasında sert sınırın oluşması engellenmiş olacak.

Ekonomik sıkıntılar büyüyor

Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas Salı günü 27 Avrupa Birliği ülkesinin daha önce aylar süren müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşılan Brexit Anlaşması'nı yeniden masaya yatırmaya hazır olmadıklarını yineledi.

İngiltere'nin 29 Mart tarihinde Avrupa Birliği'nden resmen ayrılması bekleniyor. Brexit tarihinin ertelenmesi gündemde bulunmuyor. Ancak bunun böyle olması halinde Avrupa Birliği'nin bazı şartları olacağı belirtiliyor.

Her iki taraf ekonomiye büyük zarar vermemesi için plansız ve düzensiz Brexit'i engellemeye çalışıyor..