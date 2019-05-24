banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075
Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti
UYUŞTURUCU VEREN KİŞİYİ İHBAR ETTİ
İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı
İKİ KIZ ÇOCUĞU UYUŞTURUCU İLE...
Kimliği nihayet belirlendi
KİMLİĞİ NİHAYET BELİRLENDİ
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI ERTELENDİ
banner306

Theresa May istifa tarihini açıkladı

Theresa May istifa tarihini açıkladı

24 Mayıs 2019 Cuma 10:39
Theresa May istifa tarihini açıkladı

THERESA MAY İSTİFA TARİHİNİ AÇIKLADI

İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY, 7 HAZİRAN’DA MUHAFAZAKAR PARTİNİN LİDERLİĞİNDEN İSTİFA EDECEĞİNİ İLAN ETTİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran’da partisinin liderliğinden istifa edeceğini bildirdi.

Muhafazakar Parti yönetimi ile Başbakanlık konutu "10 Numara" bir araya gelen May, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, 7 Haziran’da parti liderliğini bırakacağını ilan etti.

"Brexit’i hayata geçirememiş olmak benim için derin bir pişmanlıktır ve öyle kalacaktır." ifadesini kullanan May, yeni parti lideri seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini kaydetti.

banner317
Yaklaşık 3 yıldır başbakanlık görevini yürüten May, istifasını duyurduğu konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

May, detaylarını hafta başında açıkladığı yeni Brexit anlaşması paketi nedeniyle kabinesinin ve milletvekillerinin tepkisini çekmişti.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda daha önce üç kez reddedilmişti.

Theresa May'in liderliğindeki partinin, ülkede dün yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük yenilgi alması bekleniyor.

May ile bugün görüşen parti yönetiminin, İngiliz siyasetçiyi istifaya zorladığı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 24.05.2019 14:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de liderlik yarışı başladı
İngiltere'de liderlik yarışı başladı
"iran Trump'ın Sonunu Görecek Ancak O İran'ın Sonunu Asla Göremeyecek"
Hindistan'da Parlamento Seçimlerini Modi Ve Bjp Kazandı
Hindistan'da Parlamento Seçimlerini Modi Ve Bjp Kazandı
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
Hindistan'da binada yangın çıktı: 15 ölü
Hindistan'da binada yangın çıktı: 15 ölü
Theresa May Brexit'e kurban giden ikinci İngiliz Başbakan oldu
Theresa May Brexit'e kurban giden ikinci İngiliz Başbakan oldu
Facebook kripto parası “globalcoin“de çalışmaları hızlandırdı
Facebook kripto parası “globalcoin“de çalışmaları hızlandırdı
May'in istifa kararına tepkiler
May'in istifa kararına tepkiler
Japonya'da iki kavun 278 bin liraya satıldı
Japonya'da iki kavun 278 bin liraya satıldı
Kuveytli Yetkiliden
Kuveytli Yetkiliden "abd İle İran Arasında Müzakereler Başladı" Açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim