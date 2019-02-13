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Theresa May, Brexit için Parlamento'dan zaman istedi

Theresa May, Brexit için Parlamento'dan zaman istedi

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:39
Theresa May, Brexit için Parlamento'dan zaman istedi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasında parlamentonun talep ettiği değişiklikleri gerçekleştirmek için milletvekillerinden zaman istedi.
Geçen hafta Brüksel, Dublin ve Belfast'ta bulunduğu temaslarla ilgili parlamentoya bilgi veren May, AB ile varılan Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesi"yle ilgili görüşmelerde kritik bir aşamada bulunulduğunu belirtti.
May, "AB ile görüşmelerin devamını temin ettik, şimdi bu süreci tamamlamak için biraz ek süreye ihtiyacımız var. Görüşmeler kritik bir aşamada. Şimdi parlamentonun istediği değişiklikleri sağlamak ve Brexit'i zamanında gerçekleştirmek için hepimizin sinirlerine hakim olması gerekli." diye konuştu.
Hükümetin perşembe günü parlamentoda oylanmak üzere değişiklik tekliflerine açık bir önerge sunacağını anlatan May, bununla birlikte Brexit konusundaki kritik oylamanın bu ayın sonuna doğru yapılacağını bildirdi.
AB ile görüşmelere 26 Şubat'a kadar devam edeceğini belirten May, bu tarihte parlamentoyu yeniden bilgilendireceğini vurguladı.
May, AB'den o tarihe kadar taviz alınamaması durumunda ise 27 Şubat'ta parlamentoya değişikliklere açık yeni bir önerge sunulacağını ve Brexit konusunda atılacak sonraki adımların oylanacağını kaydetti.
May'i "zamana oynamakla" eleştiren ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin parlamentoya sadece "yeni mazeretler ve ertelemeler" sunduğunu ifade etti.
Corbyn, May'in amacının Brexit tarihine yaklaşılmasını sağlayarak, oluşan zaman baskısı altında parlamentoya kendi anlaşmasını dayatmak olduğunu öne sürdü.

Başbakan May parlamentonun 15 Ocak'ta reddettiği Brexit anlaşmasını revize edebilmek için geçen hafta Brüksel'de bir dizi temasta bulunmuş ancak olumlu bir yanıt alamamıştı. İngiltere'nin müzakere heyeti ile AB arasındaki görüşmeler buna rağmen devam ediyor.
May, anlaşmanın Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesini" değiştirmeyi amaçlıyor.
İngiliz parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği madde İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.
May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor.
Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi kalmasını öngörüyordu. 
Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere’yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda'yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu. 

İngiltere normal takvime göre AB'den 29 Mart'ta ayrılacak.
Ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılığı tercih etmesi durumunda bile İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekecek.
May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 202'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmişti.
Parlamentoda önceki hafta yapılan oylamalarda ülkenin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmasını öngören önerge ile Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul edilmişti.
İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.
 

Son Güncelleme: 13.02.2019 10:46
Anahtar Kelimeler:
Theresa May
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