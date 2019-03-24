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Tesla, otomatik pilot yazılımını çalmakla suçladığı Çinli eski çalışanına dava açtı

Tesla, otomatik pilot yazılımını çalmakla suçladığı Çinli eski çalışanına dava açtı

24 Mart 2019 Pazar 08:26
Tesla, otomatik pilot yazılımını çalmakla suçladığı Çinli eski çalışanına dava açtı

Elektrikli otomobil devi Tesla otomatik pilot yazılımıyla ilgili kaynak kod içeren 300 binden fazla dosyayı çaldığı gerekçesiyle eski Çinli Çalışanı Guancı Sao'ya (Guangzhi Cao) dava açtı.

Şu anda Çinli elektrikli otomobil firması XMotors'da (Xiaopeng) çalışan Sao'nun bu dosyaları 'Zip' sıkıştırma yöntemi kullanarak Apple iCloud üzerinden çaldığı iddia ediliyor.

Çinli yazılım ve donanım mühendisi Guancı Sao, Tesla'ya 2017 yılında girmiş ve 3 Ocak 2019'da firmadan ayrılmıştı. LinkedIn profiline göre Sao, daha önce Apple'da iPhone'un Portre Modu için geliştirilen ilk nesil çift kamera sisteminin üzerinde çalışan bir yazılım mühendisiydi. Ancak daha sonra Tesla'ya Autopilot AI / Vision ekibinin bir üyesi olarak katıldı.

Tesla'nın dava dosyasındaki suçlamalara göre Çinli mühendis firmadan ayrılmadan hemen önce Tesla otomatik pilot kaynak kodlarını kişisel iCloud hesabına yükledi. Dosyada "Bu durum Tesla ilkelerine ve Sao ile yapılan anlaşmaya aykırıdır. Sao kısa bir süre sonra Tesla'dan ayrılmak istedi. Zip dosyaları yaratarak Tesla'nın otomatik pilot kaynak dosyası havuzundaki tüm bilgileri kopyaladı. Zip dosyaları sayesinde bu dosyaları daha küçük ve taşınabilir hale getirdi" ifadeleri yer aldı.

Tesla, yapay zeka temelli otomatik pilot yazılımını geliştirmek için yüz milyonlarca dolar harcadığını açıklamıştı.

Elektrikli otomobil devi Tesla otomatik pilot yazılımıyla ilgili kaynak kod içeren 300 binden fazla dosyayı çaldığı gerekçesiyle eski Çinli Çalışanı Guancı Sao'ya (Guangzhi Cao) dava açtı.

Şu anda Çinli elektrikli otomobil firması XMotors'da (Xiaopeng) çalışan Sao'nun bu dosyaları 'Zip' sıkıştırma yöntemi kullanarak Apple iCloud üzerinden çaldığı iddia ediliyor.

Çinli yazılım ve donanım mühendisi Guancı Sao, Tesla'ya 2017 yılında girmiş ve 3 Ocak 2019'da firmadan ayrılmıştı. LinkedIn profiline göre Sao, daha önce Apple'da iPhone'un Portre Modu için geliştirilen ilk nesil çift kamera sisteminin üzerinde çalışan bir yazılım mühendisiydi. Ancak daha sonra Tesla'ya Autopilot AI / Vision ekibinin bir üyesi olarak katıldı.

Tesla'nın dava dosyasındaki suçlamalara göre Çinli mühendis firmadan ayrılmadan hemen önce Tesla otomatik pilot kaynak kodlarını kişisel iCloud hesabına yükledi. Dosyada "Bu durum Tesla ilkelerine ve Sao ile yapılan anlaşmaya aykırıdır. Sao kısa bir süre sonra Tesla'dan ayrılmak istedi. Zip dosyaları yaratarak Tesla'nın otomatik pilot kaynak dosyası havuzundaki tüm bilgileri kopyaladı. Zip dosyaları sayesinde bu dosyaları daha küçük ve taşınabilir hale getirdi" ifadeleri yer aldı.

Tesla, yapay zeka temelli otomatik pilot yazılımını geliştirmek için yüz milyonlarca dolar harcadığını açıklamıştı.

İddialara göre Sao, Çinli firma XMotors'dan 12 Aralık 2018'de yazılı bir iş teklifi aldı. Daha sonra Tesla'nın kendisine verdiği iş bilgisayarına bağlı iCloud hesabındaki 120 bin dosyayı 26 Aralık tarihinde sildi ve bu iCloud hesabını kapattı. Sao, Tesla'dan ayrılmadan birkaç gün önce firmanın güvenlik ağına defalarca bağlanarak arama geçmişini sildi.

Dava dosyasına göre Çinli mühendis firmadaki 45 bin çalışan arasından kaynak kodlara erişim imkanına sahip 40 kişiden biriydi.

Tesla daha önce dört eski çalışanı ve ABD'deki bir start-up olan Zoox Inc.'a, Tesla'ya ait depolama, lojistik ve envanter kontrol operasyonlarını geliştirme konusundaki ticari sırlarını çaldıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

ABD medyasında "Tesla'nın kopyacısı" olarak lanse edilen Çinli XMotors'un (Xiaopeng) yatırımcıları arasında Alibaba ve Foxconn gibi tanınmış bazı firmalar da var. Firma 2018'de Las Vegas Fuarı'nda bir elektrikli araba ile de boy göstermişti. Tesla, davasında XMotors'un en az beş eski Tesla çalışanını işe aldığını belirtiyor.

Tesla'nın dava dosyasında, FBI'ın daha önce yakaladığı eski Apple çalışanı Xiaolang Zhang'ın firmaya ait 'otonom otomobil donanım şeması'nı çaldığı da belirtiliyor. Xiaolang Zhang da şu anda Çinli XMotors'da çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
Tesla Dava
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