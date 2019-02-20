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Tesla Model 3, üç senedir 35 bin Dolar'a satılamadı!

Tesla Model 3, üç senedir 35 bin Dolar'a satılamadı!

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:22
Tesla Model 3, üç senedir 35 bin Dolar'a satılamadı!

Elektrikli araç endüstrisinde dünyadaki en büyük pazar payına sahip olan ABD'li şirket Tesla aradan 3 sene geçmesine rağmen 35 bin Dolar'a satılacağını ilan ettiği Model 3 aracını hala piyasaya süremedi.

Şirketin tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk şu anda Model 3'ün en düşük versiyonu olan Rear Wheel Drive (arka teker çekişli) modelinin 42 bin 900 Dolar yerine vergi teşvik tedbirleri ve diğer vergi indirimleri sonrası 34.850 Dolar'a satılacağını açıklamıştı. Ancak Model 3'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde Tesla'nın internet sitesi üzerinden almaya kalktığınız zaman ödemeniz gereken en düşük ücret 42 bin 900 dolar olarak karşınıza çıkıyor.

Elon Musk 6 Şubat 2019 tarihinde Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Model 3'ün fiyatını 8 bin Dolarlık kredi ve benzin tasarrufu sonrası 35 bin Dolar olarak yeniden duyurdu. Ancak bu mesaja aracın gerçek fiyatıyla ilgili binlerce olumsuz yorum geldi.

Bunun yanında Model 3'ün 35 bin Dolarlık versiyonunu satın almak istediğinizde karşınıza çıkan tek sorun ek 7 bin Dolarlık bir fatura değil. Aracın diyelim ki beyaz rengini almak istiyorsunuz, (Türkiye'de en çok beyaz araç satılmaktadır) o zaman bin 500 Dolarlık ek bir fatura ödemek zorundasınız.

Koyu gri jantlar yerine metal renkli 19 inçlik jantları seçerseniz, bu da size yine bin 500 Dolar'a mal oluyor. Tesla'nın telif haklarını tasdiklediği özel vişne kırmızısı rengi seçerseniz bu sefer ödeyeceğiniz ek ücret 2.000 Dolar'a çıkıyor.

Aracın içerisindeki siyah koltukların rengini, Tesla'nın önerdiği* şekliyle (recommended*) beyaz seçerseniz, bu da size ek olarak 1000 Dolar'a mal oluyor. Bunun yanında 'gelişmiş otomatik pilot' (Enhanced autopilot) seçeneğini Model 3'e eklediğiniz zaman tam 5000 Dolar daha fiyatı artırmış oluyorsunuz.

Kısaca beyaz renk, 19 inç metal jant, içi beyaz kaplama koltuk, gelişmiş otomatik pilot ile Model 3'ü aldığınızda ödeyeceğiniz fiyat bir anda 52 bin 400 Dolar'a çıkıyor. Yani Tesla'nın 3 sene önce 35 bin Dolar'a satılacak dediği fiyatın 1 buçuk katı...

Eğer aracı Avrupa'da satın almak isterseniz ödeyeceğini fiyat daha da artıyor. Tesla, şubat ayı başında Model 3'ün ilk teslimatlarının yapıldığını duyurmuştu.

Clean Technica internet sitesi Şubat 2019 başında Tesla Model 3'ü en güvenli, en hızlı, en teknik ve en iyi araç olarak lanse etti. Ancak fiyatı 50 ila 60 bin Euro arasında olarak açıkladı. Bu fiyat Tesla'nın açıkladığı 35 bin Dolar fiyatın neredeyse 2 katına tekabül ediyor.

Model 3 ve Tesla'nın diğer araçları müşteri memnuniyeti açısından oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Şirketin CEO'su Elon Musk 7 Ocak 2019'da Çin'in en büyük kenti Şangay'da açılışını yaptıkları dev fabrikayla üretimi artırmayı planladıklarını ve araçların fiyatını daha düşüreceklerini ifade etmişti. Dev şirket fiyat politikasını bu şekilde devam ettirirse, gelecekte marka değerine zarar verip müşteri kaybı yaşayabileceği yorumları yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Tesla Model 3
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